Rockstar organiseert muziekevenement rondom Grand Theft Auto VI in Miami

Rockstar Games organiseert op 21 november een speciaal muziekevenement ter ere van Grand Theft Auto VI. Onder de naam The Festival vindt het evenement plaats in Mana Wynwood in Miami. Bezoekers kunnen daar optredens verwachten van verschillende artiesten die betrokken zijn bij de game en de officiële soundtrack.



Met The Festival wil Rockstar de release van Grand Theft Auto VI op een bijzondere manier vieren. De uitgever belooft een uitgebreide line-up met artiesten die een rol spelen in de muzikale invulling van de game. Welke namen precies op het podium verschijnen, is vooralsnog niet bekendgemaakt.

Het evenement vindt plaats in de wijk Wynwood in Miami, een locatie die goed aansluit bij de setting van de game. Grand Theft Auto VI speelt zich namelijk af in de fictieve staat Leonida, die sterk geïnspireerd is op Florida.

Kaarten via speciale loting

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een voorverkooploting om kans te maken op tickets. Hiervoor moeten bezoekers zich registreren via de officiële website van The Festival en een account aanmaken bij ticketplatform DICE. De registratie sluit op dinsdag 10 november om 16:00 uur ET. De geselecteerde deelnemers krijgen vervolgens op woensdag 11 november om 12:00 uur ET de mogelijkheid om tickets aan te schaffen.

Meer informatie over het evenement en de kaartverkoop is te vinden via de officiële website van The Festival. Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november.