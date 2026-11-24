Een film of televisieserie gebaseerd op Red Dead Redemption? Het lijkt erop dat Rockstar Games daar inmiddels meer voor openstaat.

Volgens een nieuw rapport van The Ankler zou de ontwikkelaar bereid zijn om de rechten van de populaire westernfranchise beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde filmstudio’s en streamingdiensten. Daar hangt echter wel een behoorlijk prijskaartje aan.

Volgens bronnen van The Ankler zou Rockstar op enig moment een bedrag van minimaal 100 miljoen dollar hebben genoemd voor de licentierechten. Het gaat daarbij uitsluitend om de rechten om de franchise te mogen verfilmen. De daadwerkelijke productie zou daar nog bovenop komen.

Geen interesse in een verfilming van GTA

Opvallend genoeg lijkt Rockstar weinig interesse te hebben in een verfilming van Grand Theft Auto. Ondanks de enorme populariteit van de franchise zou de ontwikkelaar Hollywood al jarenlang op afstand houden.

Red Dead Redemption lijkt daarentegen wel een kandidaat voor een mogelijke samenwerking. De franchise heeft met zijn uitgebreide verhalen, memorabele personages en uitgestrekte westernwereld voldoende materiaal voor een film of televisieserie. Ook doet die reeks het erg goed in de verkopen.

Arthur Morgan en John Marston naar het witte doek?

Een eventuele verfilming zou verschillende kanten op kunnen gaan. Red Dead Redemption 2 vertelt het verhaal van Arthur Morgan en de Van der Linde-bende in 1899, terwijl het eerste deel zich in 1911 richt op John Marston.

Beide verhalen bieden voldoende aanknopingspunten voor een televisieserie. Het is echter nog niet bekend of Rockstar een bestaande verhaallijn zou willen laten verfilmen of liever een nieuw verhaal binnen hetzelfde universum ziet.

Voorlopig is er nog geen overeenkomst gesloten en heeft Rockstar geen officiële plannen aangekondigd. Het blijft dus afwachten of een geïnteresseerde studio bereid is om diep in de buidel te tasten voor de rechten op de westernfranchise.

Bron: The Ankler, Insider Gaming