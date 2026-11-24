Meer dan twintig afbeeldingen van een geannuleerd gameproject van ontwikkelaar Certain Affinity zijn online verschenen. De concept art toont onder meer verlaten gebouwen, uitgestrekte grottenstelsels en mysterieuze machines die door de natuur zijn overgenomen.

Aanvankelijk werd gedacht dat de beelden afkomstig waren van Project Tatanka, de nooit verschenen Battle Royale-modus voor Halo Infinite. Inmiddels is duidelijk dat het om een geannuleerde Transformers-game gaat.

De afbeeldingen zijn afkomstig van concept artist Jason Lavoie, die het materiaal onder de titel ‘Cancelled Project – World Building’ op ArtStation heeft gepubliceerd. Lavoie werkte in 2020 als Senior Environment Artist bij Certain Affinity aan een onaangekondigd project voor de huidige generatie consoles.

Verwarring rond Project Tatanka

De timing van het project zorgde aanvankelijk voor speculatie. Certain Affinity werkte namelijk ook aan Project Tatanka, een geplande Battle Royale-modus voor Halo Infinite. Het project begon naar verluidt in het voorjaar van 2020 en onderging tijdens de ontwikkeling meerdere veranderingen.

Omdat ook de ontwikkeling van Transformers: Reactivate bij Certain Affinity plaatsvond, was het niet direct duidelijk bij welk project de opgedoken afbeeldingen hoorden. Inmiddels is bevestigd dat de concept art afkomstig is van een geannuleerde Transformers-game.

Een wereld die nooit speelbaar werd

De ruim twintig afbeeldingen geven een indruk van een wereld waarin verlaten bouwwerken, rotsachtige gebieden en mysterieuze technologie samenkomen. Sommige omgevingen tonen oude machines die grotendeels door de natuur zijn overgenomen, terwijl andere afbeeldingen juist donkere grotten en verlaten gebouwen laten zien.

Het is niet bekend hoever de ontwikkeling van de game was gevorderd of welke rol de verschillende omgevingen in de uiteindelijke game zouden hebben gespeeld. Ook over de reden achter de annulering is vooralsnog weinig bekend.

De afbeeldingen geven in ieder geval een interessante blik op een gameproject dat uiteindelijk nooit het levenslicht heeft gezien.

Bron: Insider Gaming, ArtStation (Jason Lavoie)