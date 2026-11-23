Amazon heeft een nieuwe naam toegevoegd aan de cast van de live-actionserie van God of War. Deborah Ann Woll zal opnieuw de rol van Faye (Laufey) vertolken. Daarmee keert de actrice terug naar een personage dat ze eerder al van haar stem voorzag in God of War Ragnarök.

Deborah Ann Woll keert terug als Faye

Voor fans van de games is Deborah Ann Woll geen onbekende. De actrice, die ook bekend is van haar rol als Karen Page in Daredevil, verzorgde eerder de stem van Faye in God of War Ragnarök.

In de live-actionserie krijgt ze nu ook de kans om het personage daadwerkelijk op het scherm te vertolken.

Faye speelt een belangrijke rol in het verhaal van de God of War-serie. Hoewel ze al voor de gebeurtenissen uit de games is overleden, vormt haar laatste wens het vertrekpunt voor de reis van Kratos en zijn zoon Atreus. Tijdens hun avontuur ontdekken ze verschillende geheimen over Faye en haar verleden.

Bekende namen in de cast

Woll sluit zich aan bij een cast met behoorlijk wat bekende namen. Dave Bautista neemt de rol van Kratos voor zijn rekening, terwijl Callum Vinson te zien is als Atreus.

Verder bestaat de cast onder meer uit Mandy Patinkin als Odin, Ed Skrein als Baldur, Ólafur Darri Ólafsson als Thor en Teresa Palmer als Sif.

De God of War-serie wordt geproduceerd door Amazon MGM Studios en Sony Pictures Television, in samenwerking met PlayStation Productions.

Een releasedatum voor de serie is op dit moment nog niet bekendgemaakt.