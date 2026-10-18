Weekoverzicht 42: GTA 6-trailer, Zelda en meer

De volgende werkweek staat alweer voor de deur, maar eerst kijken we terug op het gamingnieuws van de afgelopen dagen. Rockstar blijft de gemoederen bezighouden met GTA 6, Nintendo onthult meer over Ocarina of Time en ook Call of Duty en Steam hebben nieuws te melden!

Deze week duiken we in nieuwe plannen voor Call of Duty, de nieuwste GTA 6-trailer en extra functies voor de Zelda-remake. Verder kijken we naar fysieke games, de toekomst van Rockstar en een opvallende Collector’s Edition van God of War: Laufey.



Activision heeft bevestigd dat er al wordt gewerkt aan een nieuwe subfranchise binnen Call of Duty. Voorlopig ligt de aandacht echter bij Modern Warfare 4, dat volgens de uitgever voortbouwt op feedback van spelers.

Ook DMZ krijgt aandacht. Wie de game digitaal pre-ordert, kan vanaf 20 oktober drie dagen eerder met de extractiemodus aan de slag. In de Forward Operating Base beheer je operators, uitrusting en missies voordat je opnieuw de exclusiezone in trekt.

Bekijk ook de officiële Modern Warfare 4-trailers.

Lees meer over de nieuwe Call of Duty-subfranchise · Lees meer over vroege DMZ-toegang

Rockstar heeft de launchtrailer van GTA 6 vrijgegeven. De beelden geven fans opnieuw een blik op Vice City en de wereld van Leonida, terwijl de geplande release van 19 november dichterbij komt.

Tegelijkertijd blijft de game onderwerp van lekken. Een leaker die dreigde een speelbare build te publiceren, zegt voorlopig te stoppen. Ook dook er nieuw beeldmateriaal van Lucia op, maar de echtheid daarvan is twijfelachtig.

Voor pc-spelers is er mogelijk nieuws: een release in het eerste kwartaal van 2027 wordt genoemd, maar Rockstar heeft die versie nog niet officieel aangekondigd. De console-release staat gepland voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bekijk de officiële launchtrailer:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Lees meer over de launchtrailer · Lees meer over de mogelijke pc-versie · Lees meer over de leaker · Lees meer over de beelden van Lucia

De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time krijgt meer dan opgepoetste graphics. In de nieuwe Hall of the Fallen Foes kunnen spelers informatie bekijken over verslagen vijanden en het opnieuw tegen ze opnemen. Een timer houdt daarbij je beste tijden bij.

Ook Zelda Notes krijgt extra functies, waaronder quizzen met meer dan 2.000 vragen. De remake verschijnt op 5 november exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bekijk de officiële overzichtstrailer:

Lees meer over de nieuwe Zelda-modus

Nintendo zegt geen plannen te hebben om fysieke games af te schaffen. Het bedrijf wil rekening blijven houden met de voorkeuren van spelers, al zorgen Game Key Cards op de Switch 2 nog altijd voor discussie onder verzamelaars.

Voor de fysieke editie van Ocarina of Time is er bovendien een opvallend detail: de verpakking krijgt speciaal gestructureerde folie die het artwork vanuit verschillende hoeken laat reflecteren. De editie kost volgens het artikel €69,99 en is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Lees meer over Nintendo en fysieke media · Lees meer over de speciale verpakking

Rockstar-medeoprichter Dan Houser heeft kritisch teruggekeken op Max Payne 3. Hij vindt dat het resultaat niet helemaal aansloot bij de verwachtingen en neemt een deel van de verantwoordelijkheid daarvoor op zich.

Er is ook nieuws over de toekomst van de studio. Volgens berichtgeving zouden de lessen uit de ontwikkeling van GTA 6 kunnen helpen om toekomstige games efficiënter te maken. Dat betekent niet dat GTA 7 snel verschijnt, maar mogelijk hoeft het publiek niet opnieuw zo lang te wachten als tussen eerdere delen.

Lees meer over Max Payne 3 · Lees meer over de toekomst van GTA 7

Valve introduceert Achievement Sets, waarmee ontwikkelaars prestaties kunnen verdelen over bijvoorbeeld de basisgame, DLC en seizoenscontent. Zo raak je je 100%-status niet automatisch kwijt wanneer er later nieuwe prestaties worden toegevoegd. De functie is momenteel beschikbaar in de Steam-clientbèta.

Ook Sony zorgt voor discussie: de Collector’s Edition van God of War: Laufey kost €149,99, maar bevat de game zelf niet. Je krijgt onder meer een verlicht beeldje van Faye, orakelkaarten en een mini-artbook. De game moet apart worden aangeschaft.

Lees meer over Steam Achievement Sets · Lees meer over de God of War Collector’s Edition

Deze games en releases komen eraan

20 oktober – Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ: digitale pre-orders krijgen drie dagen eerder toegang tot de extractiemodus.

digitale pre-orders krijgen drie dagen eerder toegang tot de extractiemodus. 23 oktober – Call of Duty: Modern Warfare 4: de game verschijnt voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

de game verschijnt voor pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. 5 november – The Legend of Zelda: Ocarina of Time: de remake verschijnt exclusief voor Nintendo Switch 2.

de remake verschijnt exclusief voor Nintendo Switch 2. 19 november – Grand Theft Auto VI: de geplande release voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

007 First Light krijgt eindelijk een releasedatum voor Switch 2

Na meerdere uitstellen heeft IO Interactive eindelijk duidelijkheid gegeven over 007 First Light op Nintendo Switch 2. De game verschijnt op 18 maart 2027. De extra tijd wordt gebruikt om de prestaties en optimalisatie verder te verbeteren.

In de game volgen spelers een jonge James Bond tijdens zijn opleiding bij MI6. Spionage, gadgets, actie en achtervolgingen moeten spelers de vrijheid geven om missies op verschillende manieren aan te pakken.

Lees meer over 007 First Light op Switch 2

Daarmee sluiten we dit weekoverzicht af. Wat was voor jullie het belangrijkste gamingnieuws van deze week? Laat het ons weten in de reacties!