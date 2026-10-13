God of War: Laufey Collector’s Edition komt zonder de game

Het blijft een raar fenomeen, maar bij Sony raken we er langzaam aan gewend: een collector’s edition van een game zonder daadwerkelijk ehh… de game. Dit keer is het de beurt aan God of War: Laufey.

De collector’s edition van God of War: Laufey bevat dus niet de game, maar daar is de prijs dan ook wel enigszins na. Waar meeste collector’s editions over de 250 euro gaan, is die van God of War: Laufey “slechts” €149,99.

De speciale editie bevat volgens de beschrijving het volgende:

“De prachtig vormgegeven God of War Laufey Collector Box bevat een verlicht harsbeeldje van Faye die haar dodelijke behendigheid etaleert.

Ontketen je eigen Altijdige-magie met de 51 Orakel-kaarten. De kaarten zijn voorzien van prachtige illustraties die zijn geïnspireerd door de reis van Faye.

Bekijk de adembenemende conceptillustraties van de wereld van God of War Laufey in een mini-artbook dat is samengesteld door de ontwikkelaars.”

Je kunt hem alleen via PlayStation Direct bestellen en maar één per account. God of War: Laufey verschijnt op 16 februari, exclusief voor de PlayStation 5.