Gears of War: E-Day servers werden geraakt door DDoS aanvallen

De Coalitie heeft uitgelegd dat de serverproblemen met Gears of War: E-Day werden veroorzaakt door een DDoS-aanval, die leidde tot onderbroken verbindingen, inlogproblemen en wijdverspreide serverstoringen.

Gears of War: E-Day, dat vorige week volledig is uitgebracht, is de nieuwste telg in de geliefde serie van The Coalition en neemt ons mee terug naar de begindagen van de oorlog tegen de Locust.

De game is goed ontvangen door critici en geprezen door spelers, maar er is ook kritiek geweest en de game is nu getroffen door een DDoS-aanval.

Het officiële Gears of War-communityaccount op Xbox bevestigde de aanval met de volgende post: “Eerder vandaag ondervonden sommige spelers intermitterende verbindingsproblemen, inlogproblemen of andere serviceonderbrekingen in Gears of War: E-Day. Deze problemen werden veroorzaakt door DDoS-aanvallen (distributed denial-of-service) gericht op onze online diensten.

Onze teams blijven deze activiteit monitoren en proberen deze te verhelpen. We zullen updates geven als er belangrijke wijzigingen zijn. Bedankt voor uw geduld en begrip.”

Een DDoS-aanval is een poging om een ​​doeldienst te laten crashen of te vertragen door deze te overspoelen met nepverkeer vanuit verschillende bronnen tegelijk. Hierdoor wordt de server tot het uiterste gedreven, waardoor echte spelers geen toegang meer hebben of serverproblemen ontstaan.

Inmiddels zijn alle problemen al verholpen, maar het is weer een negatief item bij Xbox dat de afgelopen maanden zich al niet populair maakte met de grote reorganisatie die ze doorvoeren en de ontslagen die er vallen.

Gears of War: E-Day is sinds 6 oktober verkrijgbaar voor de PC, Xbox Series S/ X en Xbox Game Pass.