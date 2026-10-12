GTA 6 lek van de dak: Lucia in volle glorie

Een nieuwe dag en dat betekent helaas ook een nieuwe lek. Cyberleek heeft namelijk weer iets geplaatst van GTA 6 en dit keer is het hoofdpersonage Lucia die zich letterlijk bloot geeft.

We zullen nog steeds niks plaatsen naar de website van de Cyberleek, aangezien het malware kan bevatten, maar vandaag heeft degene dus weer wat nieuws geplaatst. Hij dreigde vorige week nog met een “volledig speelbare build” van de game, maar zover is hij blijkbaar nog niet.

In de video van vandaag zien we hoe Lucia helemaal naakt over straat loopt en dat is een element waarvan de meeste mensen zich nu realiseren dat het vrijwel zeker nep is. Dat werd definitief ontkracht toen mensen die live gameplay hadden gezien, dankzij Rockstar Games, suggereerden dat het niet echt was.

Eerder lekte Cyberleek al dat er een first-person modus en daarin zagen fans dat in zijn build bepaalde aanpassingen zijn toegepast om dingen weer te geven die niet mogelijk zijn of niet aanwezig zijn in de uiteindelijke build.

Wat overigens interessant is, is dat we enkele verschillen zien tussen deze gelekte afbeeldingen. In de eerste volledig naakte afbeelding van Lucia had ze vlechtjes, terwijl ze in deze nieuwste afbeelding een bobkapsel heeft, maar haar tatoeages zijn hetzelfde. Het is een ‘nette toevoeging’ om de geloofwaardigheid van de gelekte afbeeldingen te vergroten, waarmee wordt aangetoond dat deze kleine, bijna onmerkbare details kunnen worden aangepast.

En nogmaals, de kleine details van GTA 6 zijn waanzinnig. Aan het einde van de clip die rondgaat, veegt Lucia haar haar over haar oor, en het beweegt perfect mee, precies zoals de lengte van het kapsel. Er staat ons in ieder geval een hoop te wachten, zodra GTA 6 op 19 november uitkomt.