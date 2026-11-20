Jennifer Hale, bekend als de stem van vrouwelijke Commander Shepard in de Mass Effect-trilogie, heeft teruggeblikt op de overname van BioWare door Electronic Arts in 2007.

De actrice vertelt dat ze destijds verdrietig was over de overname en hoopt dat EA de rechten op Mass Effect uiteindelijk verkoopt aan een collectief van fans.

In een interview vertelt Hale dat BioWare voor de overname een bijzondere plek was om te werken. De studio had volgens haar een eigen identiteit en een creatieve mentaliteit die haar erg aansprak. Hoewel die cultuur na de overname nog enige tijd behouden bleef, heeft ze het gevoel dat er in de loop der jaren steeds meer van verloren is gegaan.

Jennifer Hale ziet Mass Effect liever bij de fans

Hale heeft ook een opvallend idee voor de toekomst van de franchise. Volgens de actrice zou EA de rechten op Mass Effect kunnen verkopen aan een collectief van fans. Dat collectief zou vervolgens onafhankelijke ontwikkelaars kunnen inschakelen om nieuwe projecten binnen het universum te ontwikkelen.

Ze ziet daarbij zelfs mogelijkheden voor een grootschalige crowdfundingcampagne, vergelijkbaar met Kickstarter. Fans zouden gezamenlijk kunnen bijdragen om de rechten op de franchise over te nemen.

Het idee gaat verder dan alleen het maken van nieuwe games. Hale stelt voor om een deel van de opbrengsten van commerciële projecten in een fonds te stoppen. Daarmee zouden onder andere ontwikkelaars geholpen kunnen worden die hun baan in de game-industrie zijn kwijtgeraakt.

Een onzekere toekomst voor BioWare

Het voorstel van Hale is voorlopig vooral een wens en geen concreet plan. De rechten op Mass Effect liggen bij Electronic Arts, waardoor een eventuele verkoop volledig afhankelijk is van de uitgever.

De toekomst van de franchise is bovendien onzekerder geworden door de recente sluiting van BioWare. EA maakte op 21 oktober bekend dat de studio wordt gesloten en dat de ontwikkeling van het volgende Mass Effect-project wordt beëindigd.

Daarmee komt er na ruim dertig jaar een einde aan BioWare als zelfstandige ontwikkelstudio. Voor fans van Mass Effect blijft de vraag wat EA met de franchise gaat doen. Het voorstel van Hale om de rechten aan een collectief van fans te verkopen, krijgt daardoor een extra bijzondere betekenis.

Toch laat haar idee vooral zien hoeveel waarde de oorspronkelijke Mass Effect-trilogie nog altijd heeft voor de mensen die eraan hebben meegewerkt én voor de fans die de serie door de jaren heen hebben gevolgd.

Bron: GamesRadar en VGC