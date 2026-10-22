EA overweegt mogelijk verkoop van Mass Effect en Dragon Age

De toekomst van Mass Effect en Dragon Age is onzeker geworden na de aangekondigde sluiting van BioWare.

Volgens voormalig BioWare-topman Mark Darrah zou Electronic Arts op termijn kunnen besluiten om de rechten op de franchises te verkopen. Een ander scenario is dat de uitgever de series voorlopig helemaal niet meer gebruikt.

EA kan franchises verkopen of op de plank laten liggen

Mark Darrah, die jarenlang als executive producer bij BioWare werkte, besprak de toekomst van de franchises in een video op zijn YouTube-kanaal. Volgens hem bezit Electronic Arts nog altijd de intellectuele eigendomsrechten op onder meer Mass Effect, Dragon Age en Jade Empire. De sluiting van BioWare verandert daar niets aan.

Doordat er binnen de organisatie geen BioWare-games meer in ontwikkeling zijn, kan een verkoop van de franchises volgens Darrah aantrekkelijker worden. Hij ziet echter ook een minder hoopvol scenario: EA kan ervoor kiezen de rechten te behouden zonder er nieuwe games mee te ontwikkelen.

Darrah verwacht bovendien niet dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Volgens hem richt EA zich momenteel vooral op kostenbeheersing. Pas wanneer de uitgever meer nadruk legt op het genereren van inkomsten, zou het verkopen van bestaande franchises aantrekkelijker kunnen worden.

Onzekere toekomst na sluiting BioWare

Electronic Arts maakte op 21 oktober bekend dat BioWare wordt gesloten en dat de vroege ontwikkeling van de volgende Mass Effect wordt beëindigd. Daarmee komt er voorlopig een einde aan de ontwikkeling van nieuwe games door de studio die verantwoordelijk was voor de bekende rollenspellen.

Voor fans betekent dit dat de toekomst van zowel Mass Effect als Dragon Age onzeker is. Een eventuele verkoop zou een andere ontwikkelaar de mogelijkheid kunnen bieden om met de franchises aan de slag te gaan. Daarvoor is echter eerst een besluit van EA nodig.

Voorlopig is er geen officiële aankondiging dat EA de rechten wil verkopen en evenmin is er een koper bekend. Of de uitgever uiteindelijk afscheid neemt van de franchises of ze zelf behoudt, zal moeten blijken.

Wat denk jij? Zou je graag zien dat een andere ontwikkelaar de toekomst van Mass Effect en Dragon Age overneemt, of zie je de franchises liever bij EA blijven?