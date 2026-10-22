Assassin’s Creed Black Flag Resynced krijgt volgende week New Game+

Goed nieuws voor piraten die nog niet klaar zijn met de avonturen van Edward Kenway. Ubisoft heeft bevestigd dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced volgende week een New Game+-modus krijgt. Daarmee kunnen spelers binnenkort opnieuw aan hun avontuur beginnen.

New Game+ verschijnt volgende week

Via het officiële Assassin’s Creed-account op X heeft Ubisoft de komst van New Game+ aangekondigd. Bij de aankondiging bedankt de uitgever spelers voor hun geduld. De functie verschijnt volgende week, al is een exacte releasedatum voor de update nog niet bekendgemaakt.

Thank you everyone for your patience. New Game+ is coming to Black Flag Resynced next week! 🥂🎊 https://t.co/nUYYmpzFS7 — Assassin’s Creed (@assassinscreed) October 22, 2026

De komst van New Game+ hing al enige tijd in de lucht. In juli liet gamedirector Richard Knight weten dat het ontwikkelteam aan de functie werkte en dat deze hoog op de prioriteitenlijst stond. Het heeft uiteindelijk ruim drie maanden geduurd voordat Ubisoft de komst van de modus officieel kon bevestigen.

Wat kunnen spelers verwachten?

Met New Game+ krijgen spelers een nieuwe reden om terug te keren naar de wereld van Assassin’s Creed Black Flag Resynced. De modus biedt de mogelijkheid om het avontuur opnieuw te beleven, al zijn de precieze voorwaarden en eventuele extra beloningen nog niet bekendgemaakt.

Het is dan ook nog afwachten welke details Ubisoft deelt voordat de update verschijnt. Voor spelers die na hun eerste reis door de Caraïben nog niet genoeg hebben gekregen van Edward Kenway, is de bevestiging in ieder geval goed nieuws.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verscheen op 9 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.