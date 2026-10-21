Microsoft mikt mogelijk op een release van de volgende Xbox-console in 2028. Volgens een nieuw rapport werkt het bedrijf aan Project Helix, een nieuwe generatie hardware die zowel Xbox-games als pc-games moet kunnen draaien.

De prijs zou intern zijn geraamd op 1.200 tot 1.800 dollar, al kan Microsoft ervoor kiezen een deel van de kosten zelf te dragen.

De informatie komt uit een profiel van Xbox-CEO Asha Sharma dat is gepubliceerd door Fortune. Microsoft heeft de genoemde releasedatum en prijs nog niet officieel bevestigd.

Project Helix wordt een combinatie van Xbox en pc

Microsoft maakte Project Helix eerder dit jaar bekend. De nieuwe console moet Xbox- en pc-games kunnen afspelen en vormt daarmee een volgende stap in de ontwikkeling van het Xbox-platform.

Volgens de berichtgeving is de feestdagenperiode van 2028 het beoogde moment voor de release. De hoge verwachte prijs zou onder meer samenhangen met de stijgende kosten van geheugen en opslag. De genoemde bedragen zijn interne ramingen en kunnen nog veranderen voordat de console daadwerkelijk op de markt verschijnt.

Als Microsoft uiteindelijk voor een prijs tussen 1.200 en 1.800 dollar kiest, wordt Project Helix aanzienlijk duurder dan de Xbox Series X bij zijn oorspronkelijke introductie. Het is nog niet bekend wat de console in Europa gaat kosten.

Xbox-handheld mogelijk al in 2027

Naast de nieuwe console zou Microsoft ook werken aan een nieuwe generatie handheldhardware. Volgens het rapport mikt het bedrijf op een release rond de feestdagen van 2027.

Microsoft heeft nog geen volledige details gedeeld over dit apparaat. Wel zou er intern discussie zijn geweest over de software die de handheld moet gebruiken. Waar sommige Windows-medewerkers een aangepaste versie van Windows Home wilden inzetten, zou het Xbox-team meer controle willen houden over het besturingssysteem om de gameprestaties te optimaliseren.

Volgens Fortune heeft het Xbox-team inmiddels grotendeels de leiding over de softwareontwikkeling. De precieze specificaties, prijs en uiteindelijke releasedatum van de handheld zijn nog niet bekend.

Xbox Game Pass krijgt mogelijk nieuwe abonnementsvormen

Het rapport meldt daarnaast dat Microsoft Xbox Game Pass wil aanpassen. Daarbij zouden spelers meer keuze krijgen in de functies waarvoor ze betalen.

Het abonnement zou kunnen veranderen in een systeem waarbij gebruikers afzonderlijke onderdelen kiezen, zoals cloudgaming, multiplayer en toegang tot bepaalde console- of pc-games. Daarmee zou Microsoft spelers meer mogelijkheden bieden om hun abonnement af te stemmen op hun eigen gebruik.

Microsoft heeft de mogelijke nieuwe abonnementsstructuur nog niet officieel bevestigd. Het is daarom onduidelijk welke functies afzonderlijk verkrijgbaar worden en wat de verschillende opties gaan kosten.

Wanneer verschijnt de volgende Xbox?

Voorlopig blijft 2028 een gerapporteerde streefdatum en geen definitieve releasedatum. Microsoft heeft eerder bevestigd dat Project Helix zowel Xbox- als pc-games moet ondersteunen en dat ontwikkelaars vanaf 2027 met de nieuwe hardware aan de slag kunnen.

De komende jaren moet duidelijk worden welke specificaties de console krijgt, hoeveel hij daadwerkelijk gaat kosten en hoe Microsoft het Xbox-platform verder wil ontwikkelen.

Als de prijsraming uit het rapport in de buurt komt van de uiteindelijke verkoopprijs, kan Project Helix een opvallend dure volgende generatie consoles worden. Hoeveel daarvan uiteindelijk bij de consument terechtkomt, hangt onder meer af van de hardwarekosten en de vraag of Microsoft bereid is de verkoopprijs te subsidiëren.