Grand Theft Auto 6 moet een van de grootste releases van de afgelopen jaren worden, maar nog voordat de game is verschenen, duiken er opmerkelijke verhalen op over de prestaties van de PlayStation 5.

Verschillende streamers melden crashes tijdens het spelen, terwijl er ook meldingen zijn van consoles die rook zouden hebben geproduceerd.

Volgens een bericht van Insider Gaming zijn er meerdere incidenten gemeld tijdens het spelen van GTA 6. Zo kregen bekende streamers als xQc en IShowSpeed te maken met crashes. Daarnaast zou een Australische streamer problemen hebben ondervonden met zijn PlayStation 5, waarbij vermoedens ontstonden over mogelijke GPU-problemen.

Het meest opvallende incident betreft een PS5 die tijdens een livestream rook zou hebben geproduceerd. Daarmee ontstond online de vraag of GTA 6 mogelijk te veel vraagt van de hardware van Sony’s console.

Hoge belasting, maar geen bewezen oorzaak

Een consoletechnicus zou tijdens een test met GTA 6 een stroomverbruik van ongeveer 220 watt hebben gemeten. Andere metingen zouden zelfs hoger uitvallen. Dat roept vragen op over de warmteontwikkeling en de belasting van de console.

Toch is er op dit moment onvoldoende bewijs om te concluderen dat GTA 6 daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de gemelde defecten. Een zware belasting kan bestaande problemen met bijvoorbeeld koeling of hardware blootleggen, maar dat betekent niet automatisch dat de game de oorzaak is.

Rockstar en Sony hebben nog niet gereageerd

Voorlopig gaat het om individuele meldingen en is er geen bevestiging dat sprake is van een structureel probleem met de PlayStation 5. Ook is niet duidelijk of de gemelde incidenten met elkaar verband houden.

Nu Grand Theft Auto 6 verkrijgbaar is, zullen de prestaties van de game op de PlayStation 5 nauwlettend worden gevolgd. Of de console daadwerkelijk moeite heeft met de ambities van Rockstar, zal de komende periode moeten blijken.

Tot die tijd lijkt het verstandig om de berichten met de nodige voorzichtigheid te bekijken. Een rokende PlayStation is immers nog geen bewijs dat GTA 6 verantwoordelijk is. Laten we hopen dat het dus uitzonderlijke gevallen zijn, gezien er 39 miljoen gebruikers op de PlayStation 5 de game hebben geïnstalleerd.