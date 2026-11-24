De problemen bij BioWare ontstonden volgens voormalig executive producer Mark Darrah niet uitsluitend door verkeerde keuzes binnen de studio zelf.

In een interview met Pembridge TV vertelt de voormalige Dragon Age-producent hoe de ontwikkelaar jarenlang onder druk stond van moederbedrijf Electronic Arts (EA). Daarbij moest BioWare regelmatig kiezen uit verschillende opties die volgens Darrah allemaal weinig aantrekkelijk waren.

Darrah werkte maar liefst 23 jaar bij BioWare en was onder meer executive producer van de Dragon Age-franchise. Hij was bovendien betrokken bij de ontwikkeling van de eerste twee delen. Volgens hem draaide de relatie met EA regelmatig om het behalen van financiële doelstellingen, waarbij de studio weinig ruimte kreeg om zelf de beste ontwikkelstrategie te bepalen.

Dragon Age 2 moest een financieel gat opvullen

Een opvallend voorbeeld is de ontwikkeling van Dragon Age 2. De game verscheen in 2011, slechts veertien maanden na het begin van de ontwikkeling. Volgens Darrah ontstond het project doordat Star Wars: The Old Republic opnieuw vertraging opliep.

EA wilde voorkomen dat hierdoor een groot financieel gat zou ontstaan. BioWare moest daarom met een oplossing komen. Dragon Age 2 werd uiteindelijk ontwikkeld om dat gat op te vullen.

Darrah stelt dat EA niet letterlijk opdracht gaf om Dragon Age 2 te maken, maar dat de studio wel iets moest leveren om de financiële doelstellingen te halen.

Altijd kiezen uit de minst slechte opties

Volgens Darrah was dit geen op zichzelf staand incident. Ook de overstap naar de Frostbite-engine en de ontwikkeling van Anthem kwamen volgens hem voort uit vergelijkbare situaties.

Hij beschrijft de werkwijze van EA aan de hand van een uitspraak van een voormalige collega. Die vergeleek de aanpak van EA met het neerleggen van een pistool op tafel en vervolgens iedere dag vragen of iemand zichzelf wil neerschieten.

De studio kon formeel zelf beslissingen nemen, maar de beschikbare alternatieven waren volgens Darrah allemaal problematisch.

“De opties op tafel waren allemaal verschrikkelijk. We kozen de minst verschrikkelijke optie”, aldus de voormalige producent.

Het einde van een legendarische studio

Dat BioWare uiteindelijk zijn deuren moest sluiten, kwam volgens Darrah ondanks de eerdere signalen toch als een schok. Hij wist dat de studio al langere tijd op geleende tijd leefde, maar had zich emotioneel niet voorbereid op het daadwerkelijke einde.

BioWare was jarenlang verantwoordelijk voor bekende RPG-franchises als Dragon Age en Mass Effect. De studio kreeg de afgelopen jaren echter te maken met tegenvallende resultaten en problemen rondom verschillende grote projecten.

Het verhaal van Darrah werpt daarmee opnieuw vragen op over de invloed van uitgevers op de creatieve en organisatorische vrijheid van gameontwikkelaars.

Bron: Video Games Chronicle, Pembridge TV