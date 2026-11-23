Met Ciri als hoofdpersonage slaat CD Projekt RED een nieuwe richting in voor The Witcher 4. Waar Geralt bekendstaat om zijn rustige en beheerste karakter, laat Ciri haar emoties veel minder gemakkelijk achterwege.

Dat verschil moet niet alleen zichtbaar worden in het verhaal, maar ook in de manier waarop spelers gebeurtenissen en keuzes beleven.

Volgens Marcin Blacha, vicepresident van het verhaalteam bij CD Projekt RED, heeft Ciri een heel andere persoonlijkheid dan haar voorganger. Waar Geralt doorgaans afstandelijk en bedachtzaam reageert, is Ciri impulsiever en emotioneler. Dat biedt de ontwikkelaars nieuwe mogelijkheden om spelers sterker bij de gebeurtenissen in de game te betrekken.

Een andere kijk op de wereld van The Witcher

De overstap van Geralt naar Ciri betekent meer dan alleen een nieuw speelbaar personage. Haar persoonlijkheid heeft namelijk invloed op de manier waarop verhalen worden verteld en keuzes worden gepresenteerd.

Geralt was gewend om situaties van een afstand te beoordelen. Zijn jarenlange ervaring als Witcher maakte hem relatief nuchter, zelfs wanneer hij met moeilijke situaties werd geconfronteerd. Ciri kijkt daar anders tegenaan. Haar emoties spelen een grotere rol bij de manier waarop ze reageert op gebeurtenissen en de mensen die ze onderweg tegenkomt.

Dat verschil kan ook gevolgen hebben voor de keuzes die spelers moeten maken. Niet iedere beslissing draait om het vinden van de moreel juiste oplossing. De persoonlijke betrokkenheid van Ciri kan ervoor zorgen dat bepaalde situaties een heel andere lading krijgen.

Emoties vertellen meer dan woorden

Ook op audiovisueel gebied wil CD Projekt RED meer aandacht besteden aan emoties. Gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en kleine gebaren moeten een grotere rol krijgen bij het vertellen van verhalen.

Narrative director Philipp Weber benadrukt dat een gezichtsuitdrukking soms meer kan vertellen dan een volledige dialoog. Daarmee wil de studio emoties op een natuurlijkere manier overbrengen, zonder dat personages voortdurend hoeven uit te leggen wat ze voelen.

Het is een aanpak die goed aansluit bij de ambities van de ontwikkelaar. Met eerdere games als The Witcher 3: Wild Hunt en Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt RED al laten zien hoeveel aandacht er wordt besteed aan verhalende momenten en de relaties tussen personages.

Een nieuwe identiteit voor The Witcher

De keuze voor Ciri als hoofdpersonage biedt CD Projekt RED de mogelijkheid om de bekende wereld vanuit een ander perspectief te laten zien. Hoewel de game voortbouwt op de gebeurtenissen uit eerdere delen, moet The Witcher 4 tegelijkertijd een eigen identiteit krijgen.

De emotionele benadering van Ciri kan daarbij een belangrijk verschil maken. Waar Geralt vaak de rol van de ervaren buitenstaander vervulde, staat Ciri veel dichter bij de gebeurtenissen en de mensen die ze ontmoet.

Of die aanpak uiteindelijk net zo’n indruk achterlaat als het verhaal van The Witcher 3 moet nog blijken. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen. Met Ciri krijgt de studio de kans om een nieuw hoofdstuk aan de Witcher-reeks toe te voegen, zonder de verhalende kwaliteiten te verliezen die de serie zo geliefd hebben gemaakt.