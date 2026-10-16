CDPR heeft eindelijk een visie voor Project Hadar

CD Projekt RED heeft na jaren van ontwikkeling eindelijk een duidelijke visie voor Project Hadar. De nieuwe IP werd in 2022 voor het eerst aangekondigd, maar bevindt zich nog altijd in een vroeg stadium.

Volgens co-CEO Michał Nowakowski heeft de studio inmiddels een samenhangend beeld van de wereld en de belangrijkste elementen van de game. Het daadwerkelijke werk aan het project is begonnen, maar van pre-productie is nog geen sprake. Daarmee is een officiële onthulling waarschijnlijk nog niet direct aan de orde.

Ook Project Sirius wordt voorzichtig aangepakt

Naast Project Hadar sprak Nowakowski ook over Project Sirius, de multiplayergame binnen het universum van The Witcher. Het team achter deze game is aangepast, omdat de omvang ervan volgens de co-CEO groter was geworden dan op dat moment nodig was voor de ontwikkelfase.

Omdat Project Sirius een nieuw type game voor CD Projekt RED is, wil de studio voorzichtig zijn met het presenteren van de functies en mogelijkheden.

Voorlopig blijft het dus afwachten hoe beide projecten zich ontwikkelen. Project Hadar moet nog een flink traject doorlopen voordat we daadwerkelijk iets van de game kunnen zien.