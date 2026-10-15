Rockstar Games had aanvankelijk veel grotere plannen voor Grand Theft Auto 6. Onder de codenaam Project Americas wilde de studio grote delen van Noord- en Zuid-Amerika in de game verwerken. Uiteindelijk werd de omvang van de open wereld flink teruggeschroefd.

Dat blijkt uit nieuwe informatie over de ontwikkeling van GTA 6, die naar buiten is gekomen via een interview met Rockstar Games van Bloomberg. Volgens Insider Gaming was het oorspronkelijke plan aanzienlijk ambitieuzer dan de wereld die spelers straks kunnen verkennen.

Van Project Americas naar Vice City

De codenaam Project Americas was niet zomaar gekozen. Rockstar wilde aanvankelijk grote gebieden uit zowel Noord- als Zuid-Amerika in de game opnemen. In 2015 reisde Rob Nelson, co-studiohoofd bij Rockstar, samen met een team naar Miami voor een onderzoeksreis.

De plannen veranderden echter gedurende de ontwikkeling. In plaats van meerdere grote gebieden verspreid over twee continenten, besloot Rockstar zich te concentreren op Miami en de omliggende regio. Die omgeving vormt de basis voor Vice City en de fictieve staat Leonida.

Hoewel de oorspronkelijke plannen dus aanzienlijk groter waren, wordt Leonida volgens Insider Gaming alsnog de grootste spelwereld die Rockstar tot nu toe heeft gemaakt.

Red Dead Redemption 2 had ook invloed

De ontwikkeling van GTA 6 liep aanvankelijk parallel aan die van Red Dead Redemption 2. Omdat die game extra middelen en aandacht nodig had, besloot Rockstar de ontwikkeling van GTA 6 tijdelijk op een lager pitje te zetten en de focus te verleggen.

Dat had gevolgen voor de planning en droeg bij aan de jarenlange vertraging van GTA 6. Uiteindelijk koos Rockstar ervoor om de aandacht sterker op één grote productie tegelijk te richten.

Een kleinere kaart, maar meer detail?

Het schrappen van grote gebieden uit Noord- en Zuid-Amerika roept natuurlijk vragen op over hoe GTA 6 er oorspronkelijk uit had moeten zien. Het is echter niet bekend welke specifieke steden of regio’s daadwerkelijk op de planning stonden, of hoe ver die gebieden in de ontwikkeling waren uitgewerkt.

Wat wel duidelijk is, is dat Rockstar uiteindelijk voor een andere aanpak heeft gekozen: een wereld die zich concentreert op Vice City en de omliggende gebieden, in plaats van een avontuur dat zich over grote delen van twee continenten uitstrekt.

Of die keuze uiteindelijk de juiste blijkt, ontdekken we wanneer spelers zelf met GTA 6 aan de slag kunnen.