De Max Payne-trilogie scoor je nu met korting op Steam

Wie na het nieuws over Dan Houser zin heeft gekregen om de avonturen van Max Payne opnieuw te beleven, kan momenteel goedkoop terecht op Steam.

Alle drie de games uit de reeks zijn met korting verkrijgbaar, waardoor dit een mooi moment is om de klassieke actietrilogie aan je digitale collectie toe te voegen.<

De originele Max Payne neemt spelers mee naar het donkere New York, terwijl Max Payne 2: The Fall of Max Payne het verhaal van de getroebleerde detective voortzet. In Max Payne 3 verhuist de actie naar São Paulo, waar Max opnieuw in een gewelddadig complot verstrikt raakt.

De games zijn afzonderlijk verkrijgbaar, maar er is ook een bundel met de volledige trilogie. Daarmee haal je alle drie de avonturen in huis en kun je de ontwikkeling van de serie opnieuw ervaren, inclusief de iconische Bullet Time-gevechten.

Benieuwd naar de prijzen of wil je de games direct aan je Steam-bibliotheek toevoegen? Hieronder vind je de officiële winkelpagina’s.

Max Payne kopen op Steam

Max Payne 2: The Fall of Max Payne kopen op Steam

Max Payne 3 kopen op Steam

Max Payne Complete Pack – alle drie de games

De aanbiedingen zijn volgens Steam tijdelijk en lopen tot en met 22 oktober. Controleer de actuele prijs op de winkelpagina voordat je afrekent.