Dan Houser, medeoprichter van Rockstar Games en schrijver van Max Payne 3, kijkt kritisch terug op de derde game uit de reeks. Volgens Houser wist Rockstar niet helemaal te bereiken wat fans van de serie verwachtten. Hij neemt daarbij een groot deel van de verantwoordelijkheid op zich.

Max Payne 3 verscheen in 2012 en betekende een belangrijke verandering voor de franchise. Waar de eerste twee games werden ontwikkeld door Remedy Entertainment en geschreven door Sam Lake, nam Rockstar Games de ontwikkeling van het derde deel over. Dan Houser, bekend van onder meer Grand Theft Auto en Red Dead Redemption, speelde een belangrijke rol bij het verhaal.

In een interview met IGN blikt Houser terug op die periode. Tijdens de ontwikkeling dacht hij dat Rockstar met Max Payne 3 een geslaagde digitale noir-ervaring aan het maken was. Achteraf realiseerde hij zich echter dat de ontvangst niet overeenkwam met zijn verwachtingen.

Dan Houser neemt verantwoordelijkheid voor Max Payne 3

Volgens Houser hadden sommige spelers waardering voor de game, maar waren er ook veel fans die niet kregen waarop ze hadden gehoopt. Hij erkent dat hij de verwachtingen verkeerd heeft ingeschat en noemt zijn eigen bijdrage uiteindelijk geen succes.

Een belangrijk verschil met de eerdere games was de schrijfstijl. Sam Lake was verantwoordelijk voor de eerste twee delen en zijn werk had een duidelijke invloed op de identiteit van de serie. Houser kent Lake persoonlijk en spreekt waardering uit voor zijn talent, terwijl hij erkent dat spelers diens schrijfwerk bij het derde deel misten.

Ook de structuur van de game was anders dan bij de openwereldtitels waar Houser voornamelijk aan had gewerkt. Max Payne 3 was een lineaire ervaring, waardoor het verhaal op een andere manier moest worden opgebouwd. Ondanks zijn kritische terugblik zegt Houser dat hij het creatieve proces interessant vond. Hij waardeerde onder meer de filmische presentatie en de manier waarop tekst visueel in beeld werd gebracht.

Een game die niet zonder kwaliteiten was

Dat Houser kritisch is over zijn eigen werk, betekent niet dat Max Payne 3 geen geslaagde onderdelen had. De game werd goed ontvangen door critici en wist wereldwijd miljoenen exemplaren te verkopen. Ook de actie, de schietmechanieken en de filmische presentatie worden vaak als sterke punten genoemd.

Toch week het derde deel duidelijk af van de sfeer en stijl van de eerdere games. Het verhaal verplaatste Max Payne naar São Paulo in Brazilië en koos voor een andere invulling van de bekende noir-stijl. Voor een deel van het publiek werkte die verandering, terwijl andere fans juist de aanpak van Remedy en Sam Lake misten.

Houser vindt achteraf dat de game niet het succes behaalde dat mogelijk was geweest. Hij legt daarbij een aanzienlijk deel van de verantwoordelijkheid bij zichzelf, zowel als schrijver als bij zijn rol in de creatieve besluitvorming.

Remedy werkt aan remakes van de eerste twee games

Ondertussen werkt Remedy Entertainment aan remakes van Max Payne en Max Payne 2: The Fall of Max Payne. De projecten worden ontwikkeld in samenwerking met Rockstar Games, waarbij Remedy opnieuw de ontwikkeling op zich neemt.

Voor fans van de oorspronkelijke games betekent dat een terugkeer naar de delen die de serie groot maakten. Of er ooit een nieuw hoofddeel na Max Payne 3 verschijnt, is nog niet bekend.

De terugblik van Houser laat in ieder geval zien dat zelfs een technisch sterke game met goede recensies niet automatisch volledig aansluit bij de verwachtingen van zijn publiek. Max Payne 3 blijft een bijzondere titel binnen de reeks, maar ook een project waarvan de creatieve keuzes achteraf ter discussie staan.