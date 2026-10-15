Activision bevestigt dat Call of Duty een nieuw subtitel krijgt

Activision heeft een nieuw interview gegeven waarin ze het verleden, heden en de toekomst van Call of Duty bespreken, de populaire first-person shooter-serie waarvan volgende week een nieuwe titel verschijnt.

Als je Modern Warfare 4 hebt gereserveerd, kun je vanaf morgen spelen en genieten van wat een duistere campagne in een compleet nieuw oorlogsgebied lijkt te worden.

Tijdens een interview met The Game Business gaf het team ook meer inzicht in de toekomstplannen en bevestigde dat een toekomstige titel in de serie de aftrap zal geven voor een gloednieuwe subfranchise. Ze bevestigden daarbij dat daar al aan wordt gewerkt.

“We hebben al eerder aangegeven dat een toekomstige titel een nieuwe subfranchise zal zijn en we hebben de basis daarvoor al gelegd. Maar we zijn erg enthousiast over Modern Warfare 4, en die game speelt in op een deel van de feedback die we hebben gekregen.”

Voorlopig ligt de focus dus op Modern Warfare 4, maar het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat we meer horen over wat er daarna komt (of wat er daarna komt).

In juli 2025 werd beweerd dat de Call of Duty-game die in 2027 zou verschijnen een compleet nieuwe subfranchise zou zijn, totaal anders dan alles wat we tot dan toe hadden gezien. Er werd gezegd dat het zich in het ‘moderne tijdperk’ zou afspelen en dat het geen ‘jetpack-achtige’ game zou zijn.

Vreemd genoeg werd er ook beweerd dat er een focus zou liggen op vechtsporten in de gameplay, waarbij spelers mogelijk toegang zouden krijgen tot gevechtsmechanieken van man tot man. Dat verhaal kwam en ging, maar wordt nu, in ieder geval gedeeltelijk, bevestigd door Activision.