GTA 6 gameplay launch trailer vrijgegeven door Rockstar

Het is zo ver, de launch trailer van GTA 6 is dan eindelijk hier! De trailer is de grote indicator dat de game er dan eindelijk aan staat te komen en dat we niet meer hoeven te vrezen dat de game wordt uitgesteld!

Het is zeer waarschijnlijk wel het laatste wat we van de game gaan zien, tenzij de lekker weer terugkomt uit zijn (tijdelijke) pensioen of dat Rockstar voor de release al GTA 6 Online uit de doeken zal doen. Echter lijkt het laatste ons onwaarschijnlijk en is de eerste iets waar we helaas geen uitspraken over durven te doen. Maar goed, de launch trailer is hieronder te bekijken!

GTA 6 is vanaf 19 november verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.