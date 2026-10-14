Ocarina of Time komt met Hall of the Fallen Foes modus

The Legend of Zelda: Ocarina of Time wordt meer dan alleen een remake. De game komt namelijk met onder andere een Hall of the Fallen Heroes modus.

De modus ‘Hall of Fallen Foes’ werd onthuld in de nieuwste overzichtstrailer voor de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. De video laat zien dat spelers een speciale kamer kunnen bezoeken die gevuld is met beelden van vijanden die ze hebben verslagen. Via deze beelden kunnen spelers meer te weten komen over de vijanden, inclusief waar ze te vinden zijn.

De modus ‘Hall of Fallen Foes’ biedt spelers ook de mogelijkheid om het opnieuw op te nemen tegen deze verslagen vijanden. Een voorbeeld hiervan werd getoond met een gevecht tegen King Dodongo, waarbij spelers informatie krijgen over de locatie en de nuttige voorwerpen voor dit gevecht. Er is ook een timer waarmee spelers hun beste tijden voor deze herkansingen kunnen verbeteren.

Spelers kregen ook meer informatie over de Zelda Notes-functies, zoals het bekijken van gameplay-opnames van een bepaalde dag, het meedoen aan quizzen met meer dan 2000 vragen, het vinden van verschillende locaties om bonusbeloningen te verdienen en meer. Door oude en nieuwe amiibo’s van The Legend of Zelda-games te gebruiken, kunnen spelers speciale items in de game verkrijgen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november, exclusief voor de Nintendo Switch 2. Pre-order de game snel om een doosje te krijgen met speciaal gestructureerde folie!