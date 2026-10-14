GTA 7 laat geen acht jaar meer op zich wachten

In een interview heeft Rockstar laten weten dat toekomstige releases niet meer zo lang op zich laten wachten als GTA 6.

Rockstar Games is een van de grootste namen in de game-industrie, maar het valt niet te ontkennen dat nieuwe releases van de studio schaars zijn geworden. Red Dead Redemption 2 verscheen acht jaar geleden, terwijl de kloof tussen Grand Theft Auto 5 en GTA 6 meer dan tien jaar bedraagt.

Volgens de ontwikkelaars heeft het werk dat in GTA 6 is gestoken de basis gelegd die nodig is om toekomstige ontwikkelingscycli sneller en efficiënter te laten verlopen.

GTA 7/ Red Dead Redemption 3 laat niet zo lang op zich wachten

In een interview met Bloomberg bespraken verschillende studioleiders van Rockstar de ontwikkeling van GTA 6. Ze reflecteerden op de uitdagingen waar het team voor stond en de lange weg die het kostte om de game klaar te maken voor release.

Het proces verliep niet altijd even soepel, met enkele vroege ontwikkelingsfasen die werden omschreven als een “donkere periode” voor de studio. De onzekerheid rond de visie van de game, gecombineerd met de aanzienlijke verstoringen veroorzaakt door de pandemie en lekken, maakte een toch al ambitieus project nog uitdagender.

Rockstar is er echter van overtuigd dat de tijd die in GTA 6 is geïnvesteerd, zijn vruchten zal afwerpen voor toekomstige releases. Phil Hooker, een van de projectleiders, legde uit dat de tools, technologie en het team die tijdens de ontwikkeling zijn samengesteld, de studio in staat zullen stellen om in de toekomst efficiënter te werken.

“De engine, de tools en het team dat we tijdens dit project hebben opgebouwd, stellen ons in staat om dingen sneller te doen.” Hij voegde eraan toe dat hij er vertrouwen in had dat Rockstar “hierop kon voortbouwen en meer zijwaarts dan omhoog kon gaan om nog boeiendere content te creëren”.

Deze aanpak doet denken aan eerdere ontwikkelingscycli van Rockstar, met name Grand Theft Auto 3 en Vice City. Laatstgenoemde werd slechts een jaar na GTA 3 uitgebracht en profiteerde van het feit dat veel van het voorwerk al gedaan was, in plaats van dat de studio helemaal opnieuw moest beginnen.

Aaron Garbut, een andere studiobaas bij Rockstar, deelde deze mening en legde uit dat het team tijdens de ontwikkeling van GTA 6 aanzienlijke fundamentele veranderingen had doorgevoerd.

“We hebben veel dingen aan dit project fundamenteel veranderd, maar nu het af is, gaan we het niet opnieuw afbreken”, aldus Garbut.

Hoewel dit geen garantie is dat Rockstars volgende game binnen een specifiek tijdsbestek zal verschijnen, suggereert het dat de studio beter in staat is om voort te bouwen op de bestaande technologie in plaats van hetzelfde langdurige proces te herhalen. Voor fans zou dat een kortere wachttijd tussen toekomstige releases kunnen betekenen, hoewel Rockstar nog niet heeft onthuld wat hun volgende project zal zijn.