GTA 6 lekker “stopt er voorlopig mee”

Goed nieuws: de site van degene die de laatste GTA 6-beelden en informatie lekte is offline, maar het lijkt erop dat hij nog wel een comeback gaat maken.

Laten we meteen ter zake komen: de persoon die GTA 6 lekte, dreigde een volledig speelbare build van Grand Theft Auto 6 te lekken als zijn cryptomunt een marktwaarde van 30 miljoen dollar zou bereiken. Dit is niet gebeurd.

Als gevolg hiervan stoppen de GTA 6-lekken en is de officiële website, waar de lekken en polls werden gepubliceerd, momenteel niet beschikbaar.

Hier is een verklaring van de inmiddels opgeheven Cyberleek’s-website (met dank aan @GTASixInfo):

“CL (CYBERLEEKS) heeft het einde. Het is overwogen. Het zou Take-Two zwaar straffen, maar de ervaring voor de gamers, die niets verkeerd hebben gedaan, verpesten. Take-Two zou CL geen genade tonen – waarom zou CL dat wel doen? Toch: Take-Two is al genoeg gestraft. Het einde blijft ongepubliceerd. Bewijs: de nieuwste lek – fragmenten van de laatste missies, uit hun context gehaald, die niets onthullen. De schakelaar van de dode man is alleen actief.

Wie CL heeft verwijderd, is niet bereikt, dus geen build. Een donatie, nooit een investering. Het heeft niets veranderd – influencers hebben het verhaal bepaald voordat de feiten bekend waren. Het decreet blijft van kracht. De lek stopt hier. Voorlopig.”

Laten we hopen dat de Rockstar er bovenop zit en dat we de komende weken in ieder geval geen nieuwe lekken erbij krijgen. GTA 6 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De PC-versie verschijnt naar verluidt in het eerste kwartaal van 2027.