Release PC-versie GTA 6 mogelijk al in eerste kwartaal 2027

Het lijkt erop dat PC-eigenaren niet lang hoeven te wachten op GTA 6. Volgens nieuwe berichtgeving zou de port van de meest geanticipeerde game al in het eerste kwartaal van 2027 moeten verschijnen.

In een nieuw bericht claimt Gamesbeat dat de release van de PC-versie van GTA 6 in de eerste drie maanden van 2027 plaats moet vinden. Dit heeft men gehoord van vier bronnen uit de industrie die weten wat er in de planning staat bij Rockstar. Uiteraard willen die allen anoniem blijven, aangezien ze bang zijn voor represailles. Een woordvoerder van Rockstar wilde bij het bedrijf niet reageren op dergelijke plannen.

Het is in ieder geval een stuk sneller dan GTA 5, waarbij de PC versie in april 2015 verscheen en dat was 19 maanden na de release op de PlayStation 3 en Xbox 360.

De gebruikersbasis van Grand Theft Auto 5 bestaat mede door dat besluit grotendeels uit console-spelers, terwijl pc-spelers slechts een kleine minderheid vormen. Met een productiebudget van GTA 6 dat naar verluidt meer dan 2 miljard dollar bedraagt, heeft Rockstar er alle belang bij om zo snel mogelijk alle mogelijke middelen in te zetten om de aankomende opvolger te gelde te maken – en pc-spelers vertegenwoordigen een aanzienlijke uitbreiding van het GTA 6-publiek.

De potentiële voordelen van een relatief snelle pc-release van Grand Theft Auto 6 gaan verder dan de mogelijkheid om het aantal casual spelers te vergroten. Rockstar heeft aangegeven dat het van plan is om tools voor het maken van door gebruikers gegenereerde content in GTA 6 te implementeren, en de overname in augustus 2023 van Cfx.re, het ontwikkelingsteam achter het prominente Grand Theft Auto 5 roleplaying-serverbedrijf FiveM, maakte duidelijk dat Rockstar online roleplaying in GTA als een belangrijke factor voor de toekomst van de game beschouwt. FiveM is een modificatieplatform voor de pc-versie van Grand Theft Auto 5, wat betekent dat 100 procent van de GTA roleplaying-activiteit op de servers van het bedrijf op pc plaatsvindt.

Mocht dit waar zijn, zouden jullie dan overwegen om geen console in huis te halen voor GTA 6? Of hadden jullie dat sowieso niet in de planning? Laat het ons vooral weten in de reacties!