Fysieke versie Ocarina of Time bevat speciaal gestructureerde folie

Nintendo heeft het doosje van de fysieke versie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time onthuld. Deze bevat speciaal gestructureerde folie.

De pre-orders voor de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time zijn van start gegaan en Nintendo heeft spelers een kijkje gegeven in de fysieke versie van de game. De fysieke editie heeft een speciale folieverpakking met textuur, waardoor de artwork een uniek reflecterend effect krijgt wanneer je hem vanuit verschillende hoeken bekijkt. Geïnteresseerden kunnen de game nu kopen voor €69,99; wees er wel snel bij, want de voorraad is beperkt.

Behold! 🙌 Here’s a closer look at a physical copy of The Legend of #Zelda: #OcarinaOfTime special textured foil packaging, available at launch while supplies last. Pre-order to get yours now: https://t.co/jnbTpTO0PZ https://t.co/cN6GM9nkes — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 14, 2026

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november, exclusief voor de Nintendo Switch 2.