The Legend of Zelda: Ocarina of Time trailer vertelt je alles wat je moet weten

Nintendo heeft een overzichtstrailer van The Legend of Zelda: Ocarina of Time vrijgegeven waarin men je alles vertelt en laat zien wat je moet weten voor je het avontuur op 5 november begint.

We zouden wel willen vertellen wat er in de video te zien is, maar wij houden liever alles van deze game nog geheim. Dus als je wel nieuwsgierig bent, kun je hem hier bekijken.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time is vanaf 5 november verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. Als je de fysieke versie wil, raden we je aan om er snel bij te wezen: er is namelijk een gelimiteerd aantal versies met speciaal gestructureerde folie!