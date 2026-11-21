De grafische kwaliteit van videogames blijft zich ontwikkelen. Waar ontwikkelaars vroeger vooral afhankelijk waren van krachtigere processors en videokaarten, speelt kunstmatige intelligentie tegenwoordig een steeds grotere rol.

Een van de technieken die daarbij steeds vaker genoemd wordt, is neural rendering. Maar wat houdt deze technologie precies in en wat kunnen gamers ervan verwachten?

Wat is neural rendering?

Neural rendering is een verzamelnaam voor technieken waarbij neurale netwerken worden ingezet om onderdelen van het grafische proces te verbeteren, versnellen of zelfs over te nemen.

Bij traditionele rendering berekent een computer hoe een driedimensionale wereld op het scherm wordt weergegeven. Daarbij spelen onder andere geometrie, textures, belichting, schaduwen en reflecties een rol. De GPU voert hiervoor enorme hoeveelheden berekeningen uit om ieder frame te produceren.

Neural rendering voegt daar kunstmatige intelligentie aan toe. Een getraind neuraal netwerk kan bijvoorbeeld ontbrekende beeldinformatie reconstrueren, bepaalde berekeningen efficiënter uitvoeren of extra details aan een scène toevoegen.

Het doel is om betere beelden te produceren zonder dat iedere pixel volledig op de traditionele manier berekend hoeft te worden.

Hoe werkt neural rendering in games?

Een bekend voorbeeld van neural rendering is NVIDIA DLSS. Deze technologie gebruikt kunstmatige intelligentie om beelden op een hogere resolutie te reconstrueren. Hierdoor hoeft een game niet ieder frame volledig op de gewenste uitvoerresolutie te renderen.

In de loop der jaren is DLSS uitgebreid met verschillende technieken:

Super Resolution: reconstrueert beelden op een hogere resolutie vanuit een lagere interne resolutie.

reconstrueert beelden op een hogere resolutie vanuit een lagere interne resolutie. Frame Generation: gebruikt AI om extra frames tussen traditioneel gerenderde frames te genereren.

gebruikt AI om extra frames tussen traditioneel gerenderde frames te genereren. Ray Reconstruction: gebruikt AI om de kwaliteit van raytraced belichting en effecten te verbeteren.

Daarnaast werkt NVIDIA aan Neural Shaders. Hierbij worden kleine neurale netwerken rechtstreeks in de grafische pipeline geïntegreerd. Dat biedt mogelijkheden voor onder meer texturecompressie, materialen en belichting.

Neural rendering kan dus op verschillende momenten tijdens het maken van een gamebeeld worden toegepast.

Wat zijn de voordelen voor gamers?

Een belangrijk voordeel is dat ontwikkelaars meer uit bestaande hardware kunnen halen. Door bepaalde grafische berekeningen efficiënter uit te voeren, blijft er meer rekenkracht over voor andere onderdelen van een game.

Dat kan verschillende voordelen opleveren:

Betere beeldkwaliteit: complexere belichting, materialen en details kunnen binnen dezelfde prestatiebudgetten mogelijk worden.

complexere belichting, materialen en details kunnen binnen dezelfde prestatiebudgetten mogelijk worden. Hogere framerates: technieken zoals Frame Generation kunnen extra beelden produceren.

technieken zoals Frame Generation kunnen extra beelden produceren. Minder geheugengebruik: AI-gestuurde texturecompressie kan de benodigde hoeveelheid videogeheugen verminderen.

AI-gestuurde texturecompressie kan de benodigde hoeveelheid videogeheugen verminderen. Meer grafische mogelijkheden: ontwikkelaars krijgen nieuwe manieren om complexe werelden weer te geven.

Dat betekent niet dat iedere toepassing automatisch betere prestaties oplevert. Neural rendering vraagt zelf ook rekenkracht en het resultaat is afhankelijk van de gebruikte techniek en de hardware.

Wat betekent dit voor de toekomst van consoles?

Neural rendering kan ook voor toekomstige spelcomputers een belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van steeds krachtigere hardware wordt namelijk duurder. Tegelijkertijd verwachten gamers dat nieuwe consoles een flinke stap vooruit zetten op het gebied van beeldkwaliteit en prestaties.

Microsoft heeft met Project Helix al aangegeven interesse te hebben in technieken zoals neural rendering. Volgens Xbox-topman Jason Ronald kunnen dergelijke technieken helpen om de mogelijkheden van toekomstige hardware te vergroten zonder dat daarvoor evenredig meer rekenkracht nodig is.

Daarmee kan neural rendering een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de volgende generatie consoles.

Gaan AI en traditionele rendering elkaar vervangen?

Hoewel neural rendering steeds belangrijker wordt, betekent dit niet dat traditionele rendering verdwijnt. De verwachting is juist dat beide technieken steeds vaker samenwerken.

Traditionele rendering blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk voor belangrijke onderdelen van de spelwereld, terwijl neurale netwerken bepaalde berekeningen aanvullen of efficiënter uitvoeren.

Voor gamers betekent dit mogelijk dat toekomstige games er realistischer uitzien en soepeler draaien, zonder dat daarvoor uitsluitend steeds krachtigere hardware nodig is.

Neural rendering staat nog volop in ontwikkeling, maar de techniek kan de komende jaren een belangrijke verandering teweegbrengen in de manier waarop videogames worden gemaakt en weergegeven.