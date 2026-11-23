De hoofdmissies van Grand Theft Auto VI zijn verdeeld over vijf verschillende hoofdstukken, die ieder hun eigen locaties, personages en ontwikkelingen bevatten.

In dit artikel zetten we alle hoofdstukken op een rij, inclusief een korte omschrijving en het aantal missies. Uiteraard worden hierbij zo min mogelijk spoilers gegeven, zodat je zonder belangrijke verrassingen te ontdekken kunt zien hoe ver het verhaal nog doorgaat.

Chapter 1: Just Like Paradise

Het eerste hoofdstuk bestaat uit 22 missies en vormt de introductie van GTA 6. Spelers maken kennis met Jason, en de omgeving waarin hij leeft. Ook worden de eerste belangrijke personages geïntroduceerd en krijg je een indruk van het dagelijks leven in Leonida.

Daarnaast leer je de belangrijkste gameplaymechanieken kennen en worden de eerste stappen gezet richting het grotere avontuur. Het hoofdstuk legt vooral de basis voor het verhaal en de samenwerking tussen de hoofdpersonages.

Chapter 2: Paradise Lost

In het tweede hoofdstuk, dat bestaat uit 13 missies, verschuift de aandacht naar Lucia. Spelers ontdekken meer over haar omgeving en krijgen een beter beeld van de uitdagingen waarmee ze te maken krijgt.

Ook bezoeken Jason en Lucia nieuwe gebieden buiten hun vertrouwde omgeving. Het hoofdstuk bouwt verder op de gebeurtenissen uit het eerste hoofdstuk en legt de basis voor de volgende fase van het avontuur.

Chapter 3: TADM, welcome to Vice City

Het derde hoofdstuk is met 26 missies het langste hoofdstuk van GTA 6. Jason en Lucia komen terecht in Vice City, waar een compleet nieuwe omgeving op hen wacht.

Hier maken spelers kennis met verschillende nieuwe personages en contacten. Ook komen er meer mogelijkheden beschikbaar om de wereld te verkennen en verschillende activiteiten te ondernemen.

Het verhaal krijgt in dit hoofdstuk een grotere omvang en spelers krijgen steeds meer inzicht in de wereld waarin Jason en Lucia zich bevinden.

Chapter 4: Vice City, Baby

Ook het vierde hoofdstuk speelt zich voornamelijk af in Vice City. Met 25 missies is dit opnieuw een groter deel in de game.

Jason en Lucia bouwen verder aan hun positie in Leonida en krijgen te maken met verschillende nieuwe uitdagingen. Daarbij spelen bestaande contacten en nieuwe personages een belangrijke rol.

Dit hoofdstuk vormt een belangrijke fase in het avontuur en werkt toe naar de afsluitende gebeurtenissen van de campagne.

Chapter 5: Top of the World, Ma

Het vijfde en laatste hoofdstuk vormt de afsluiting van GTA 6. Met slechts zeven missies is dit het kortste hoofdstuk van de game.

Hier worden de verschillende verhaallijnen samengebracht en krijgen spelers de ontknoping van het avontuur van Jason en Lucia voorgeschoteld.

Met vijf hoofdstukken en 93 hoofdmissies biedt Rockstar Games met Grand Theft Auto VI een uitgebreid avontuur waarin Jason en Lucia centraal staan. Vooral de middelste hoofdstukken nemen een groot deel van het verhaal voor hun rekening, terwijl het laatste hoofdstuk de campagne naar zijn einde brengt.