Het einde van een tijdperk is aangebroken voor Call of Duty: Warzone. Activision trekt op 6 november definitief de stekker uit de servers voor PlayStation 4 en Xbox One.

Daarmee komt na ruim zes jaar een einde aan de ondersteuning van de battle royale-game op de vorige consolegeneratie.

Toen Warzone in maart 2020 verscheen, groeide de game razendsnel uit tot een van de populairste free-to-play shooters. Mede dankzij de coronapandemie vonden miljoenen spelers hun weg naar Verdansk en later de andere slagvelden. De game was bovendien toegankelijk voor een groot publiek dankzij de ondersteuning voor zowel pc als de toenmalige console-generatie.

Modern Warfare 4 luidt het einde in

De beslissing om de ondersteuning voor PS4 en Xbox One te beëindigen, hangt samen met de komst van Call of Duty: Modern Warfare 4. De nieuwe game verschijnt op de huidige generatie consoles en pc en krijgt op 6 november zijn eerste seizoen. Met die update wordt ook de nieuwe Warzone-integratie uitgerold.

Activision heeft de overgang al eerder voorbereid. Sinds 4 juni is het niet meer mogelijk om Warzone opnieuw te downloaden via de digitale winkels van PlayStation en Xbox. Op 25 juni werd vervolgens de in-game winkel uitgeschakeld voor beide platforms.

Spelers konden de game tot nu toe nog wel blijven spelen, maar daar komt op 6 november definitief een einde aan.

Voortgang blijft behouden

Voor spelers die overstappen naar een nieuwere console is er gelukkig ook goed nieuws. Volgens Activision kunnen spelers hun voortgang en aankopen meenemen naar ondersteunde platforms, zolang ze hetzelfde Activision-account blijven gebruiken.

De ondersteuning voor Warzone blijft uiteraard bestaan op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ook de Nintendo Switch 2 maakt deel uit van de nieuwe platformstrategie rondom Modern Warfare 4.

Voor spelers die nog regelmatig op hun PlayStation 4 of Xbox One spelen, betekent dit echter het einde van een tijdperk. Na ruim zes jaar komt er een definitief einde aan hun Warzone-avonturen op deze consoles. Speel jij Call of Duty: Warzone nog op PS4 of Xbox One?