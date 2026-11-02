De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time is niet alleen bedoeld om een klassieker naar een nieuwe generatie spelers te brengen.

Volgens producent Eiji Aonuma was er nog een belangrijke reden om de Nintendo 64-klassieker opnieuw te ontwikkelen: hij wilde de jongere generatie ontwikkelaars laten ontdekken waarom de game zo’n grote invloed heeft gehad op de Zelda-serie.

In een nieuw interview in Nintendo’s Ask the Developer-serie vertelt Aonuma dat veel ontwikkelaars die tegenwoordig aan Zelda-games werken, voornamelijk ervaring hebben met de recentere delen. Sommige teamleden hebben het origineel uit 1998 nooit gespeeld of kennen de game alleen uit hun jeugd.

Dat bracht Aonuma aan het denken. Hij vroeg zich af of de huidige generatie ontwikkelaars wel voldoende besefte hoe belangrijk Ocarina of Time voor de serie is geweest. Door de game volledig opnieuw op te bouwen, zouden ze niet alleen de oorspronkelijke structuur en ontwerpkeuzes beter begrijpen, maar ook nieuwe inzichten kunnen meenemen naar toekomstige Zelda-games.

Veel vrijheid voor het ontwikkelteam

Aonuma besloot het jongere ontwikkelteam bovendien behoorlijk veel vrijheid te geven bij het maken van de remake. In plaats van precies voor te schrijven welke onderdelen behouden moesten blijven en welke aangepast konden worden, wilde hij zien hoe de ontwikkelaars zelf naar de klassieker keken.

Daarbij was hij uiteindelijk verrast door de uitkomst. Hoewel het team veel meer veranderingen had mogen doorvoeren, bleef het eindresultaat dichter bij het origineel dan Aonuma vooraf had verwacht.

Volgens de producent liet dat vooral zien hoeveel respect en waardering het team voor het oorspronkelijke avontuur had.

Een nieuwe generatie Zelda-games?

De inzichten die tijdens de ontwikkeling zijn opgedaan, kunnen mogelijk ook invloed hebben op toekomstige Zelda-games. Het opnieuw bekijken van de structuur, het tempo en de ontwerpkeuzes van Ocarina of Time kan de ontwikkelaars helpen bij het bedenken van nieuwe avonturen.

De remake verschijnt op 5 november 2026 voor Nintendo Switch 2. Daarmee krijgt niet alleen een nieuwe generatie spelers de kans om Hyrule opnieuw te ontdekken, maar krijgt ook de volgende generatie Zelda-ontwikkelaars een bijzondere les in gamegeschiedenis.