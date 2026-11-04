GTA 6 vanaf 10 november te preloaden

Spelers kunnen vanaf 10 november Grand Theft Auto VI preloaden en het spel is meer dan 200 GB groot.

Grand Theft Auto VI vraagt flink wat opslagruimte

Rockstar heeft aangekondigd dat spelers het langverwachte spel vanaf 10 november kunnen preloaden. Daarnaast is ook duidelijk geworden dat het spel maar liefst 212 GB aan opslagruimte nodig heeft.

Hoewel Grand Theft Auto VI pas officieel op 19 november verschijnt, kunnen spelers het spel vanaf 10 november alvast downloaden op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dit betekent dat spelers het spel vooraf kunnen installeren, zodat ze direct om middernacht op 19 november aan de slag kunnen. Fysieke versies, met een code in de doos, liggen vanaf 12 november in de winkels of op de deurmat.

Om het spel te kunnen downloaden, heeft de gebruiker 212 GB aan vrije opslagruimte nodig. Dit is ongeveer een derde van de beschikbare opslagruimte op een PlayStation 5, die over 667 GB beschikt. Ter vergelijking: het voorgaande deel, Grand Theft Auto V, had ongeveer 100 GB aan opslagruimte nodig. Het vorige grote spel van Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, nam ongeveer 150 GB in beslag.

Naar verwachting wordt er in het eerste kwartaal van 2027 een pc-versie aangekondigd. Rockstar Games heeft dit echter nog niet officieel bevestigd. Tot die tijd is het spel uitsluitend speelbaar op de nieuwste consoles.