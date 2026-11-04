God of War: Laufey uitgesteld naar 20 mei 2027

Sony Santa Monica Studio heeft bekendgemaakt dat God of War: Laufey is uitgesteld tot 20 mei 2027.



De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de game af te werken, waardoor de release is verschoven naar 20 mei 2027.

Via een bericht op X laat Santa Monica Studio weten dat het team dankbaar is voor het enthousiasme rondom God of War: Laufey. De ontwikkelaar wil het vertrouwen van de fans waarmaken en een ervaring afleveren die de verwachtingen van de populaire franchise waarmaakt.

Daarom heeft de studio besloten om de release met ruim drie maanden uit te stellen. De extra ontwikkeltijd wordt gebruikt om de laatste verbeteringen door te voeren en de game verder te perfectioneren.

An update regarding God of War Laufey’s release date. https://t.co/qCw9O3dqtR — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) November 4, 2026

Faye krijgt haar eigen avontuur

In God of War: Laufey staat niet Kratos, maar zijn vrouw Faye centraal. Na haar dood ontwaakt ze in een mysterieuze wereld genaamd Everywhen, waar goden en wezens uit verschillende mythologieën samenkomen.

Om Kratos en Atreus te beschermen, moet Faye het opnemen tegen gevaarlijke vijanden en machtige goden. Daarbij beschikt ze over haar eigen vechtstijl, waarin snelheid, behendigheid en krachtige aanvallen centraal staan.

God of War: Laufey verschijnt nu op 20 mei 2027, exclusief voor de PlayStation 5. Onlangs werd de collector’s edition van de game aangekondigd, maar die komt gek genoeg zonder exemplaar van de game.