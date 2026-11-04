De vakbond van Arkane Lyon beschuldigt Microsoft ervan de ontwikkeling van Marvel’s Blade bewust te hebben tegengewerkt.

Volgens de medewerkers heeft een personeelsstop van 19 maanden gezorgd voor vertragingen en hogere ontwikkelkosten, die Microsoft vervolgens gebruikt als argument om de studio te sluiten.

De beschuldigingen komen uit een verklaring van het Franse Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (STJV). Volgens de vakbond heeft Microsoft gedurende 19 maanden een personeelsstop gehanteerd bij Arkane Lyon. Hierdoor zou de studio met te weinig medewerkers hebben moeten werken, waardoor de ontwikkeling van Marvel’s Blade vertraging opliep en de kosten toenamen.

De vakbond stelt dat Microsoft vervolgens juist deze vertragingen en extra kosten gebruikt om de voorgenomen sluiting van de studio te rechtvaardigen. Daarbij benadrukt de organisatie dat Arkane volgens haar nog altijd winstgevend is, maar niet voldoende voor de verwachtingen van Microsoft.

Ontwikkeling Marvel’s Blade verloopt volgens medewerkers goed

Opvallend genoeg stelt de vakbond dat de ontwikkeling van Marvel’s Blade momenteel goed verloopt. Ook de kwaliteit van de game zou op het niveau liggen dat spelers van Arkane gewend zijn. De medewerkers willen het project dan ook graag afronden en uiteindelijk uitbrengen.

Volgens de vakbond zou het inmiddels zelfs meer geld kosten om Arkane te sluiten dan om de ontwikkeling van Marvel’s Blade af te ronden. De organisatie vraagt Microsoft daarom om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie en de medewerkers meer zeggenschap te geven over de toekomst van de studio.

Toekomst Arkane Lyon nog onzeker

Microsoft is ondertussen op zoek naar een mogelijke koper voor Arkane Lyon. Volgens eerdere berichtgeving hebben Ubisoft en twee andere partijen interesse getoond in een overname van de studio. Ook een mogelijke verzelfstandiging onder leiding van het huidige management wordt onderzocht.

De deadline voor het vinden van een oplossing is inmiddels verschoven naar 13 december 2026. Mocht er geen geschikte koper worden gevonden, dan dreigt de sluiting van de studio, waarbij 217 medewerkers hun baan kunnen verliezen.

Microsoft heeft vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd op de nieuwe beschuldigingen van de vakbond.

Inmiddels lijkt er mogelijk toch een toekomst voor de studio te zijn. Ubisoft en meerdere andere bedrijven hebben interesse getoond in een overname van Arkane Lyon.