De toekomst van Arkane Lyon lijkt iets rooskleuriger te worden. Volgens Bloomberg hebben meerdere bedrijven een bod uitgebracht op de Franse ontwikkelaar, waaronder Ubisoft.

Microsoft onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om de studio aan het eigen management te verkopen.

De mogelijke overname volgt kort nadat de vakbond van Arkane Lyon Microsoft ervan beschuldigde de ontwikkeling van Marvel’s Blade te hebben tegengewerkt. Volgens de vakbond heeft een personeelsstop van 19 maanden voor vertragingen en hogere ontwikkelkosten gezorgd. Microsoft zou deze problemen vervolgens gebruiken als argument om de studio te sluiten.

Dat meldt Bloomberg-journalist Jason Schreier op basis van bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen. Naast Ubisoft zouden minstens twee andere gamebedrijven interesse hebben getoond in de overname van Arkane Lyon. Welke bedrijven dat zijn en hoeveel zij hebben geboden, is niet bekendgemaakt.

Microsoft heeft vooralsnog met geen van de geïnteresseerde partijen een overeenkomst bereikt. De uitgever onderzoekt ook de mogelijkheid om de studio aan het huidige management te verkopen. Daarmee zou Arkane Lyon zelfstandig verder kunnen gaan.

Marvel’s Blade lijkt nog niet verloren

Een eventuele overname zou ook goed nieuws betekenen voor Marvel’s Blade. De game werd tijdens The Game Awards in 2023 aangekondigd en is momenteel in ontwikkeling bij Arkane Lyon.

Volgens de bronnen van Bloomberg zou een overname het mogelijk maken om de ontwikkeling van de game af te ronden. De verwachting is dat Marvel’s Blade binnen één tot twee jaar verschijnt. Een officiële releasedatum is echter nog niet bekendgemaakt.

Microsoft heeft tot december om een oplossing te vinden

De toekomst van Arkane Lyon is al enige tijd onzeker. Microsoft overwoog eerder om de studio volledig te sluiten, waarbij ongeveer 217 medewerkers hun baan zouden verliezen.

De oorspronkelijke deadline om een mogelijke overname te vinden stond op 13 november 2026. Microsoft heeft deze termijn inmiddels met een maand verlengd tot 13 december 2026. Daarmee krijgt de studio extra tijd om een geschikte oplossing te vinden.

Of Ubisoft uiteindelijk de nieuwe eigenaar wordt, is nog maar de vraag. De Franse uitgever is voorlopig slechts één van de geïnteresseerde partijen. Voor de medewerkers van Arkane Lyon en de toekomst van Marvel’s Blade is het in ieder geval positief dat er meerdere partijen bereid zijn om de studio over te nemen.