Sony heeft tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers een update gegeven over de ontwikkeling van de PlayStation 6.

Volgens CFO Lin Tao verloopt de ontwikkeling van de volgende generatie console volgens planning. Ondertussen komt de PlayStation 5 steeds dichter bij een bijzondere verkoopmijlpaal: wereldwijd zijn inmiddels 97,9 miljoen exemplaren verscheept.

Ontwikkeling PlayStation 6 verloopt volgens planning

Tijdens de presentatie van de financiële resultaten over het tweede kwartaal van boekjaar 2026 liet Sony weten dat de ontwikkeling van zijn volgende generatie platform volgens planning verloopt. Het bedrijf wil gedurende het volgende boekjaar, dat in april 2027 begint, verdere vooruitgang boeken met de voorbereidingen voor de nieuwe console.

Hoewel Sony nog geen concrete details over de PlayStation 6 heeft gedeeld, lijkt de ontwikkeling inmiddels een belangrijke fase te bereiken. Volgens eerdere geruchten verschijnt de console mogelij op zijn vroegst in 2028. Sony heeft deze periode echter nog niet officieel bevestigd.

Het bedrijf zal op een later moment meer informatie delen over de investeringen en plannen rondom het nieuwe platform.

PlayStation 5 nadert de grens van 100 miljoen

Ondertussen blijft ook de PlayStation 5 goed presteren. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Sony wereldwijd inmiddels 97,9 miljoen exemplaren van de console heeft verscheept. In het afgelopen kwartaal kwamen daar nog eens 2,6 miljoen exemplaren bij.

Hoewel de hardwareverkoop geleidelijk afneemt, iets wat Sony verwacht in deze fase van de levenscyclus, blijft het PlayStation-platform groeien. Zo maakte het bedrijf ook bekend dat PlayStation Network in september 127 miljoen maandelijks actieve gebruikers telde.

Sony geeft daarnaast aan dat het voldoende geheugenchips heeft ingekocht om aan de verwachte hardwarevraag in het volgende boekjaar te voldoen. Dat is belangrijk met het oog op de stijgende prijzen van geheugencomponenten en de voorbereidingen op de volgende generatie consoles.

Het lijkt er daarmee op dat Sony voorlopig nog volop inzet op de PlayStation 5, terwijl achter de schermen de voorbereidingen voor de PlayStation 6 verdergaan.