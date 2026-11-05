Nintendo heeft bekendgemaakt dat de Switch 2 inmiddels wereldwijd 26,35 miljoen keer is verscheept.

Dat blijkt uit de nieuwste financiële resultaten van het Japanse bedrijf. Ook de softwareverkoop van de console blijft groeien, met inmiddels meer dan 73 miljoen verkochte games.

Switch 2 blijft goed presteren

Sinds de lancering heeft de Nintendo Switch 2 een flinke voorsprong opgebouwd ten opzichte van zijn voorganger. Op 30 september 2026 stond de teller op 26,35 miljoen verscheepte consoles. Daarvan werden er 2,67 miljoen in het afgelopen kwartaal verscheept.

Ook de softwareverkoop laat indrukwekkende cijfers zien. In totaal zijn er inmiddels 73,21 miljoen games voor de Switch 2 verkocht. Tijdens het afgelopen kwartaal werden daarvan 15,04 miljoen exemplaren verkocht.

De originele Nintendo Switch blijft ondertussen eveneens goed presteren. Deze console staat inmiddels op 157,20 miljoen verscheepte exemplaren en komt daarmee steeds dichter bij de PlayStation 2, die met ongeveer 160 miljoen exemplaren nog altijd de bestverkochte console ooit is. In het afgelopen kwartaal werden er nog 610.000 exemplaren van de console verscheept.

Mario Kart World blijft de grote verkoophit

Wat de populairste games voor de Switch 2 betreft, staat Mario Kart World nog altijd ruim bovenaan. De game heeft inmiddels 16,48 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee heeft de racegame een flinke voorsprong op Donkey Kong Bananza, dat op de tweede plaats staat met 5,05 miljoen exemplaren.

Ook andere Nintendo-games doen het goed. Pokémon Pokopia en Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition staan allebei op 4,04 miljoen exemplaren. Splatoon Raiders heeft inmiddels 2,42 miljoen exemplaren verkocht.

Met deze cijfers laat Nintendo zien dat de Switch 2 ook na het eerste verkoopjaar een stevige positie heeft opgebouwd. De komende maanden moeten uitwijzen hoeveel extra consoles en games de feestdagen opleveren.