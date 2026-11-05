Nintendo heeft de verkoopcijfers van verschillende games voor de Nintendo Switch en Switch 2 bijgewerkt.

Uit de nieuwste kwartaalcijfers blijkt dat Mario Kart 8 Deluxe inmiddels 72 miljoen exemplaren heeft verkocht. Ook andere bekende Nintendo-games blijven goed presteren. Daarnaast zijn er nieuwe titels aan het overzicht toegevoegd.

Mario Kart blijft onverslaanbaar

Mario Kart 8 Deluxe blijft de absolute verkooptopper op de originele Nintendo Switch. De racegame staat inmiddels op 72 miljoen exemplaren en heeft daarmee een voorsprong van ruim 21 miljoen op Animal Crossing: New Horizons, dat met 50,63 miljoen exemplaren op de tweede plaats staat.

Ook Super Smash Bros. Ultimate blijft goed presteren met 38,50 miljoen verkochte exemplaren. The Legend of Zelda: Breath of the Wild volgt met 34,28 miljoen exemplaren, terwijl Super Mario Odyssey inmiddels op 31,06 miljoen staat.

De volledige top 10 van bestverkochte Nintendo Switch-games ziet er als volgt uit:

Mario Kart 8 Deluxe – 72 miljoen Animal Crossing: New Horizons – 50,63 miljoen Super Smash Bros. Ultimate – 38,50 miljoen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 34,28 miljoen Super Mario Odyssey – 31,06 miljoen Pokémon Scarlet / Violet – 28,66 miljoen Pokémon Sword / Shield – 27,36 miljoen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 22,90 miljoen Super Mario Party – 21,39 miljoen New Super Mario Bros. U Deluxe – 19,22 miljoen

Mario Kart World voert de Switch 2-lijst aan

Ook voor de Nintendo Switch 2 heeft het bedrijf de verkoopcijfers bijgewerkt. Mario Kart World staat met 16,48 miljoen exemplaren bovenaan. Donkey Kong Bananza volgt met 5,05 miljoen exemplaren.

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition en Pokémon Pokopia delen met 4,04 miljoen exemplaren de derde plaats.

Verder zijn er enkele nieuwe namen in het overzicht verschenen. Splatoon Raiders staat inmiddels op 2,42 miljoen exemplaren, terwijl Fire Emblem: Fortune’s Weave 1,34 miljoen exemplaren heeft verkocht. Ook Star Fox is met 1,17 miljoen exemplaren nieuw in de lijst verschenen.

De bijgewerkte top van bestverkochte Switch 2-games:

Mario Kart World – 16,48 miljoen Donkey Kong Bananza – 5,05 miljoen Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 4,04 miljoen Pokémon Pokopia – 4,04 miljoen Splatoon Raiders – 2,42 miljoen Kirby Air Riders – 1,94 miljoen Fire Emblem: Fortune’s Weave – 1,34 miljoen Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition – 1,28 miljoen Star Fox – 1,17 miljoen

Nintendo heeft naast de topverkopers ook cijfers gedeeld voor andere Switch-games:

– Tomodachi Life: Living the Dream – 8,83 miljoen

– 8,83 miljoen – Rhythm Heaven Groove – 2,89 miljoen

Met de nieuwe cijfers laat Nintendo zien dat zijn eigen games ook op de nieuwe generatie consoles goed blijven verkopen. Vooral Mario Kart blijft een belangrijke pijler binnen het aanbod van het Japanse bedrijf.