Marvel’s Wolverine heeft in de eerste 50 dagen na release wereldwijd 2,4 miljoen exemplaren verkocht.

Dat blijkt uit de nieuwste financiële rapportage van Sony, waaruit ook bleek dat er inmiddels 97,7 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 zijn verscheept. Hoewel de game daarmee een behoorlijke start heeft gemaakt, blijft het resultaat achter bij eerdere successen van ontwikkelaar Insomniac Games.

Verkoopcijfers blijven achter bij Spider-Man

Sony heeft de verkoopcijfers van Marvel’s Wolverine bekendgemaakt als onderdeel van de nieuwste kwartaalrapportage. De exclusieve PlayStation 5-game verscheen op 15 september en had op 4 november wereldwijd 2,4 miljoen exemplaren verkocht.

Dat aantal steekt enigszins bleek af tegen de eerdere prestaties van Insomniac Games. Zo wist Marvel’s Spider-Man 2 in slechts tien dagen tijd vijf miljoen exemplaren te verkopen. Ook Ghost of Yōtei deed het bij zijn lancering beter. Die game bereikte binnen 32 dagen een verkoopresultaat van 3,3 miljoen exemplaren.

Eerdere schattingen van analisten wezen erop dat Marvel’s Wolverine in de eerste drie dagen ongeveer 1,9 miljoen exemplaren had verkocht. Als die schatting klopt, zijn er in de daaropvolgende 47 dagen nog ongeveer 500.000 exemplaren bijgekomen. Sony heeft deze eerdere schatting overigens niet bevestigd.

Kan Wolverine het tij nog keren?

Ondanks de achterblijvende verkoopcijfers wist Marvel’s Wolverine bij zijn lancering de eerste plaats te bereiken in de Amerikaanse verkoopranglijsten. De game was daarmee in september de bestverkochte titel op basis van de verkoopwaarde van volledige games.

Insomniac Games heeft met de Spider-Man-franchise eerder bewezen dat zijn games ook op de lange termijn succesvol kunnen blijven. De drie games binnen de franchise hebben gezamenlijk tientallen miljoenen exemplaren verkocht.

Het is daarom nog te vroeg om Marvel’s Wolverine als een commerciële mislukking te bestempelen. Wel zal Sony ongetwijfeld hopen dat de verkoopcijfers de komende maanden verder oplopen, zeker nu de feestdagen voor de deur staan.