Spelers kunnen de DMZ-modus van Call of Duty: Modern Warfare 4 de komende dagen gratis uitproberen. Activision stelt de extraction shooter tijdelijk beschikbaar op PlayStation, Xbox en pc.

De gratis proefperiode is op 6 november van start gegaan en loopt tot 11 november om 10:00 uur Pacific Time (19:00 uur Nederlandse tijd). Spelers kunnen de proefversie downloaden via de PlayStation Store, Microsoft Store, Steam en Battle.net.

Tijdens de proefperiode krijgen spelers toegang tot de volledige DMZ-ervaring. Daarin trekken spelers alleen of met een team naar het strijdtoneel om missies uit te voeren, waardevolle uitrusting te verzamelen en uiteindelijk veilig te ontsnappen. Wie tijdens een missie sneuvelt, verliest de meegenomen uitrusting.

Probeer DMZ zonder Modern Warfare 4 te kopen

De tijdelijke actie is vooral interessant voor spelers die twijfelen over de aanschaf van Modern Warfare 4. Normaal gesproken is de DMZ-modus alleen beschikbaar voor spelers die de volledige game bezitten.

Met deze proefperiode wil Activision nieuwe spelers kennis laten maken met de extraction shooter. Of de tijdelijke actie uiteindelijk ook leidt tot een grotere spelersgroep voor DMZ, zal de komende periode moeten blijken.

Wil je zelf aan de slag? Dan kun je de proefversie downloaden via de digitale winkels van jouw platform. De gratis toegang eindigt op 11 november. Wij zouden in ieder geval geen tweede keer hoeven na te denken, want DMZ is eigenlijk gewoon een volledige game binnen Modern Warfare 4!