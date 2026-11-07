Hidemaro Fujibayashi, regisseur van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom, wil dat nieuwe ontwikkelaars bij Nintendo niet uitsluitend inspiratie halen uit eerdere Zelda-games.

Volgens de producent moet de franchise ruimte blijven bieden voor nieuwe ideeën en creatieve experimenten.

De Legend of Zelda-franchise heeft in de afgelopen decennia behoorlijk wat veranderingen doorgemaakt. Van de overstap naar 3D met Ocarina of Time tot de enorme open wereld van Breath of the Wild. Volgens Fujibayashi is het belangrijk dat de serie zichzelf blijft vernieuwen.

In een gesprek met Polygon, waarover Insider Gaming bericht, vertelt de producent dat hij nieuwe ontwikkelaars juist wil aanmoedigen om buiten de bestaande kaders te denken. Daarbij wil hij voorkomen dat teams het gevoel krijgen dat ze verplicht zijn om ideeën uit eerdere Zelda-games opnieuw te gebruiken.

Fujibayashi benadrukt dat de franchise groot en flexibel genoeg is om uiteenlopende ideeën te ondersteunen. Het belangrijkste is volgens hem dat ontwikkelaars de vrijheid krijgen om iets origineels te creëren.

Geen zoveelste Breath of the Wild-kloon voor toekomstige Zelda-games

De uitspraken zijn interessant met het oog op de toekomst van de franchise. Breath of the Wild en Tears of the Kingdom hebben de richting van Zelda behoorlijk veranderd. Beide games introduceerden een grote open wereld waarin spelers veel vrijheid krijgen om hun eigen avontuur vorm te geven.

Het succes van deze formule maakt het verleidelijk om daarop voort te bouwen. Toch lijkt Fujibayashi niet te willen dat toekomstige ontwikkelaars zich daardoor laten beperken. Dat betekent overigens niet dat Nintendo definitief afscheid neemt van de openwereldformule. Over de richting van een volgende Zelda-game is nog niets bekendgemaakt.

Voorlopig ligt de aandacht bij de remake van Ocarina of Time, waaraan Fujibayashi als producent heeft meegewerkt. Ondertussen blijft de vraag hoe Nintendo de franchise na deze release verder gaat ontwikkelen.