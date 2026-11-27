Ubisoft heeft ontkend dat ontwikkelaars verplicht worden om generatieve AI te gebruiken tijdens de ontwikkeling van nieuwe games.

De uitgever reageert daarmee op eerdere berichtgeving waarin werd gesteld dat medewerkers het gebruik van AI zouden moeten verantwoorden wanneer ze nieuwe projecten presenteren.

Volgens Ubisoft worden teams aangemoedigd om te onderzoeken waar kunstmatige intelligentie waarde kan toevoegen aan het ontwikkelproces. Dat betekent volgens de uitgever echter niet dat iedere game generatieve AI moet gebruiken. Ontwikkelteams mogen zelf bepalen of en hoe de technologie bij hun project past.

Toch lijkt de situatie achter de schermen minder vrijblijvend. Insider Gaming heeft eigen bronnen binnen Ubisoft gesproken die aangeven dat ontwikkelaars wel degelijk worden aangemoedigd om AI in verschillende onderdelen van het ontwikkelproces te gebruiken.

Een van de hulpmiddelen die daarbij wordt ingezet is Imaginarium, een interne AI-tool die aanvankelijk voornamelijk werd gebruikt voor concept art. Inmiddels zou de technologie ook worden toegepast bij definitieve game-assets en marketingmateriaal.

Miljoenen dollars aan AI

Ubisoft lijkt bovendien flink te investeren in generatieve AI. Volgens interne gegevens die Insider Gaming heeft ingezien, geeft het bedrijf momenteel ongeveer 1,2 miljoen dollar per maand uit aan AI-tokens. Dat bedrag zou iedere maand verder oplopen.

Ook heeft Ubisoft onlangs Motherbrain aangekondigd, een nieuwe organisatie die zich richt op de verdere ontwikkeling en toepassing van generatieve AI binnen het bedrijf.

De discussie komt op een gevoelig moment voor Ubisoft. De uitgever is momenteel bezig met een grote reorganisatie, waarbij verschillende projecten zijn geschrapt en banen verdwijnen.

Hoewel Ubisoft dus ontkent dat het gebruik van generatieve AI verplicht is, lijkt de technologie een steeds belangrijkere rol te krijgen binnen de ontwikkelstudio’s.