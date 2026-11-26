Ubisoft heeft een nieuwe story trailer uitgebracht voor Rayman Legends Retold. De trailer geeft een eerste indruk van het vernieuwde verhaal, waarin Rayman en zijn vrienden opnieuw de Lichting van de Dromen moeten redden van een mysterieuze dreiging.

In de trailer zien we hoe een duistere kracht corruptie verspreidt door de verschillende werelden. Rayman, Globox, Barbara en Grand Minimus gaan samen op avontuur om de dreiging te stoppen. Hierbij is er ook hulp van fee Betilla.

De remake krijgt een uitgebreider verhaal met nieuwe personages en volledig ingesproken cutscenes. Ook is de soundtrack verbeterd. Ubisoft wil hiermee het avontuur meer samenhang geven en de wereld van Rayman verder uitdiepen.

Naast de vernieuwde graphics bevat de game onder meer een zesde wereld, vier nieuwe muzikale levels en drakenritten. Verder keert ook de bekende lokale co-op voor maximaal vier spelers terug.

Rayman Legends Retold verschijnt op 3 december 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.