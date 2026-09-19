Hands-on: Rayman Legends Retold – een klassieker in een nieuw jasje!

Tijdens Gamescom sloot ondergetekende toch even aan in het rijtje om aan de slag te kunnen met Rayman Legends Retold en dat was echt niet voor niets!

Wat is het nou precies voor een game?

Rayman Legends Retold is eigenlijk iets meer dan een remake van het uit 2013 stammende origineel. Ubisoft noemt het een herinterpretatie, aangezien de game met een iets ander verhaal komt en ook nieuwe muzikale levels er aan heeft toegevoegd.

De game blijft daarentegen wel gewoon een 2D/ 2,5 platformer en ziet er erg goed uit. De kleuren spatten van het scherm en in combinatie met de muziek wordt dit een game waar je minimaal 10 uur zoet mee zal zijn en je daarnaast ook nog heerlijk in co-op kunt herbeleven. De game kent van zichzelf al het een en andere aan chaos, maar dat wordt in co-op alleen maar heftiger!

De co-open bij elkaar

Bij de Gamescom gebeurt het soms dat je een co-op game speelt en als je dan in je uppie aankomt, dat je wordt gekoppeld met een ander. Zo heb ik ooit een potje Tekken 8 gespeeld tegen een Aziatische man en laten we zeggen dat het resultaat beschamend was voor zowel mij als hem, maar laten we even terug gaan naar het onderwerp: Rayman Legends Retold.

Zoals gezegd werd ik gekoppeld aan iemand die geen Engels kon en aangezien mijn Duits waardeloos is, konden we dus niet communiceren. Hoewel we soms wel hebben gelachen omdat we hetzelfde tegelijkertijd deden, merkte je wel dat het toch wat uitdagender wordt.

Je kunt niet alleen samenwerken, maar elkaar ook echt letterlijk tegenwerken. Als iemand af gaat, keert diegene namelijk terug als ballon en die moet de andere even dan even doorprikken om weer als team verder te kunnen gaan. Je kunt wellicht wel voorstellen wat voor taferelen dat geeft als je niet communiceert en de andere niet eens in de gaten heeft wat er zich voordoet. Als de andere speler dan afgaat, betekent dat namelijk weer helemaal overnieuw beginnen!

Er waren drie verschillende demo’s en uiteindelijk hebben we twee van de drie demo’s in twintig minuten gespeeld en de andere hebben we nog wel geprobeerd, maar dat is helaas niet meer gelukt.

Helaas nog iets langer wachten

Op het moment van schrijven is de game net uitgesteld naar december 2026. Daar balen we wel een beetje van, aangezien we dan eigenlijk nog wel verwachten druk bezig te zijn met GTA 6 en hopen nu dan ook wel dat GTA 6 Online niet voor 2027 zal verschijnen.

Ach en anders zoeken we nog wel een manier om wat tijd vrij te maken voor Rayman Legends Retold. Immers is dit in mijn optiek een ideale Switch 2-game en daar kunnen we ook wel op spelen tijdens voetbalwedstrijden of als de TV door vrouwlief in beslag wordt genomen. We kijken in ieder geval erg uit om met deze herinterpretatie van de klassieker aan de slag te gaan!