Rockstar deelt bijna 40 nieuwe screenshots van GTA 6

Rockstar Games heeft een nieuwe reeks screenshots van GTA 6 gepubliceerd. De collectie bestaat uit bijna 40 afbeeldingen en geeft spelers nog een laatste blik op Vice City en de rest van Leonida voordat de game verschijnt.

Met de release van GTA 6 inmiddels in zicht voert Rockstar de promotiecampagne verder op. De ontwikkelaar heeft een nieuwe galerij gepubliceerd met 39 screenshots uit de langverwachte game.

De afbeeldingen tonen onder meer hoofdpersonages Jason en Lucia, verschillende bijpersonages en diverse locaties in Leonida. Ook krijgen we opnieuw een indruk van de levendige omgeving, het nachtleven en de verschillende activiteiten die in de game te vinden zijn.

De nieuwe screenshots zijn voornamelijk cinematografisch van aard en onthullen weinig nieuwe gameplaydetails. Toch bieden ze fans weer genoeg materiaal om de komende dagen uitgebreid te bekijken en te bespreken.

GTA 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een pc-versie heeft vooralsnog geen releasedatum gekregen.

Benieuwd naar alle nieuwe afbeeldingen? Bekijk de volledige collectie via de galerij van Rockstar Games.