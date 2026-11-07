Nintendo heeft momenteel geen plannen om de prijs van de Switch 2 opnieuw te verhogen. Volgens de Japanse fabrikant beschikt het bedrijf over voldoende geheugenchips om de huidige verkoopprijs voorlopig te handhaven.

De afgelopen maanden zijn de prijzen van verschillende consoles flink gestegen. Ook Nintendo ontkwam daar niet aan. Sinds 1 september 2026 kost de Nintendo Switch 2 in Europa €499,99, tegenover de oorspronkelijke adviesprijs van €469,99. Toch lijkt een nieuwe prijsverhoging voorlopig niet aan de orde.

Dat blijkt uit de meest recente financiële presentatie van Nintendo. Daarin kwam onder meer de aanhoudende schaarste aan geheugenchips ter sprake. De groeiende vraag vanuit de AI-industrie zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van bepaalde onderdelen onder druk staat en de prijzen oplopen.

Nintendo-president Shuntaro Furukawa gaf aan dat het bedrijf momenteel voldoende geheugenchips kan inkopen om aan de vraag te voldoen. Hierdoor ziet Nintendo op dit moment geen aanleiding om de prijs van de Switch 2 opnieuw aan te passen.

Prijsverhoging voorlopig niet uitgesloten

Hoewel het nieuws positief is voor consumenten die nog een Switch 2 willen aanschaffen, betekent dit niet dat Nintendo toekomstige prijsverhogingen volledig uitsluit. De situatie rondom de beschikbaarheid en kosten van geheugenchips kan immers veranderen.

De fabrikant lijkt voorlopig vooral in te zetten op het behouden van de huidige prijs. Dat is geen overbodige luxe, aangezien de Switch 2 eerder dit jaar al duurder werd en de hogere aanschafprijs de drempel voor nieuwe kopers kan verhogen.

Of Nintendo de huidige adviesprijs ook in 2027 kan handhaven, zal grotendeels afhangen van de ontwikkelingen op de geheugenmarkt.