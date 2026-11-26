Een van de schrijfsters achter Grand Theft Auto 6 heeft haar X-account verwijderd na een golf van online intimidatie en misleidende berichten. Alexa D’Agostino werd het doelwit van een online campagne vanwege haar betrokkenheid bij het personage Lucia.

D’Agostino werkte mee aan het verhaal van GTA 6 en heeft daarnaast credits bij Grand Theft Auto 5, Red Dead Online en GTA Online. Haar betrokkenheid bij Lucia viel bij een deel van de online community echter niet in goede aarde.

Schrijfster doelwit vanwege personage Lucia

De online aanvallen zouden onder meer zijn ontstaan vanwege haar uitspraken over het schrijven van Lucia. Voor de ontwikkeling van het personage liet D’Agostino zich inspireren door vrouwen uit haar eigen omgeving, waaronder haar moeder.

In een interview met Love Magazine vertelde ze dat Lucia een volledig uitgewerkt personage moest worden, met eigen wensen en imperfecties. Daarbij wilde ze een vrouw creëren die naast bekende Rockstar-personages als Arthur Morgan en Niko Bellic kon staan.

Juist deze uitspraken werden vervolgens gebruikt om kritiek op de schrijfster te uiten. Ook haar steun aan LGBTQ+-rechten en kritische berichten over de Amerikaanse president Donald Trump werden aangehaald.

Daarnaast werd een oude blogpost verkeerd geïnterpreteerd. Volgens de berichten zou deze vrouwen hebben aangemoedigd om mannen te manipuleren en uit te buiten. De daadwerkelijke blogpost gaf vrouwen echter advies over hoe ze zichzelf konden zijn wanneer ze de vrienden van hun vriend ontmoeten.

De berichten over D’Agostino bevatten bovendien racistische en vrouwonvriendelijke uitingen.

Ook onschuldige vrouw slachtoffer van intimidatie

Na het verwijderen van haar X-account bleef de online intimidatie niet beperkt tot de schrijfster. Een andere vrouw met dezelfde naam werd vervolgens het doelwit van de aanvallen.

Het incident staat helaas niet op zichzelf binnen de game-industrie. Ook actrice Laura Bailey kreeg te maken met online intimidatie vanwege haar rol als Abby in The Last of Us Part II. Daarnaast werd actrice Tati Gabrielle na de onthulling van Intergalactic: The Heretic Prophet geconfronteerd met soortgelijke reacties.

Kritiek op een game, een verhaal of een personage hoort bij de game-industrie. Niet iedereen hoeft enthousiast te zijn over de keuzes die ontwikkelaars maken. Het lastigvallen van de mensen achter die keuzes is echter een heel ander verhaal.

Een personage mag je niet bevallen. Maar de persoon die het personage heeft geschreven, verdient gewoon respect.