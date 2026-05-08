Nintendo bevestigt dat de Nintendo Switch 2 duurder gaat worden

Nintendo wordt al enige tijd onder druk gezet vanwege de prijs van de Nintendo Switch 2 en nu heeft het bedrijf dan ook laten weten dat de hybride console vanaf 1 september duurder zal worden.

Eerder deze week meldden we al dat aandeelhouders aan Nintendo lieten weten dat de console “niet rendabel” kon zijn voor de huidige prijs. Helemaal door de blijvend stijgende prijzen van RAM-geheugen (het fenomeen dat op internet RAM-aggedon wordt genoemd).

De prijsverhoging van de Nintendo Switch 2 zal vanaf 1 september in gaan en zal een adviesprijs krijgen van €499,99. Je hebt dus nog een paar maanden de tijd om de console goedkoper aan te schaffen, want tot die tijd is hij nog voor €469,99 te verkrijgen.

Nintendo hield overigens deze week als verrassing een gloednieuwe Nintendo Direct dat in het teken stond van Star Fox. Deze vernieuwde versie van Lylat Wars zal op 25 juni verschijnen voor de console van “Big N”.