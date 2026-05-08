Mixtape krijgt geen streamer mode: “Muziek is de ziel van de game”

De ontwikkelaar achter Mixtape, Beethoven & Dinosaur, heeft uitgelegd waarom de game geen speciale streamer mode bevat. Dat is opvallend, aangezien steeds meer moderne games een dergelijke optie aanbieden om copyrightproblemen tijdens livestreams te voorkomen.



Een streamer mode zorgt er normaal gesproken voor dat gelicentieerde muziek wordt verwijderd of vervangen door rechtenvrije tracks, zodat content creators veilig kunnen streamen op platforms zoals Twitch en YouTube. Mixtape kiest echter bewust voor een andere aanpak.

In een verklaring via uitgever Annapurna Interactive laat de studio weten dat de soundtrack een essentieel onderdeel vormt van de ervaring. Volgens de ontwikkelaars zou het verwijderen of vervangen van de muziek afbreuk doen aan het verhaal en de sfeer van de game.

“Mixtape is about music,” schrijft de studio. “The characters talk about the songs. The levels are designed around the songs.”

De soundtrack bevat muziek van bekende artiesten uit de jaren 80 en 90, waaronder Devo, The Smashing Pumpkins, Lush, Alice Coltrane en Iggy Pop. Volgens Beethoven & Dinosaur zijn deze nummers nauw verweven met de emoties, herinneringen en thema’s van de game.

De studio erkent dat het ontbreken van een streamer mode vervelend kan zijn voor streamers en content creators, maar benadrukt dat muziek centraal staat in de identiteit van Mixtape. “Music is the soul of Mixtape,” aldus de ontwikkelaar.