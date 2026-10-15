Control Resonant verkoopt één miljoen exemplaren en verschijnt nu ook fysiek

Control Resonant heeft een mooie mijlpaal bereikt. De nieuwste game van Remedy Entertainment is inmiddels meer dan één miljoen keer verkocht. Tegelijkertijd kunnen spelers vanaf vandaag ook met de fysieke editie aan de slag op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Remedy Entertainment heeft bekendgemaakt dat Control Resonant de grens van één miljoen verkochte exemplaren heeft gepasseerd. De game verscheen op 24 september digitaal en heeft daarmee in slechts drie weken tijd deze mijlpaal bereikt. De ontwikkelaar bedankte spelers voor hun steun en voor het delen van hun ervaringen met de game.

De verkoopmijlpaal valt samen met de release van de fysieke edities. Spelers die liever een doosje in hun gamecollectie zetten dan een digitale versie aanschaffen, kunnen daardoor nu ook voor een fysieke uitgave kiezen.

Control Resonant nu verkrijgbaar op disc

De fysieke versie van Control Resonant is vanaf 15 oktober verkrijgbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Naast de standaardeditie verschijnt er ook een SteelBook-editie voor verzamelaars.

De standaardeditie bevat de volledige game en heeft een adviesprijs van € 59,99. Wie liever voor de SteelBook-editie gaat, betaalt € 69,99. Deze uitgave bevat naast de game een SteelBook-hoes, drie artprints en een poster met de belangrijkste illustratie van de game.

De digitale versie was al beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam en de Epic Games Store. De fysieke release maakt het aanbod nu compleet voor spelers die hun games graag op disc kopen.

Een nieuw avontuur met Dylan Faden

In Control Resonant kruipen spelers in de huid van Dylan Faden, de broer van Jesse Faden uit het eerste deel. Hij moet een bovennatuurlijke crisis zien te overleven die Manhattan volledig ontwricht. De werkelijkheid wordt vervormd door paranormale krachten en Dylan beschikt over bijzondere vaardigheden om de dreiging het hoofd te bieden.

Een belangrijk onderdeel van de gameplay is de Aberrant, een wapen dat van vorm kan veranderen en verschillende mogelijkheden biedt tijdens gevechten. Daarmee bouwt Remedy voort op de vreemde wereld, bovennatuurlijke verschijnselen en actie waarvoor de studio bekendstaat.

Control Resonant is ontwikkeld en uitgegeven door Remedy Entertainment. De game is het vervolg op het in 2019 verschenen Control en is bedoeld als een nieuw hoofdstuk binnen dezelfde wereld.

Met meer dan één miljoen verkochte exemplaren in drie weken tijd heeft<strongstyle=”color: turquoise;”> Control Resonant alvast een belangrijke mijlpaal bereikt. Nu de fysieke edities verkrijgbaar zijn, krijgt de game bovendien een nieuwe mogelijkheid om spelers te bereiken die liever hun collectie uitbreiden met een fysieke uitgave.